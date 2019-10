Tudo sobre o novo filme de 007

Daniel Craig viverá o agente britânico James Bond pela quinta vez em 007: Sem Tempo para Morrer. O anúncio do título oficial do filme em português foi realizado em celebração ao Dia de James Bond, comemorado em 05 de outubro, pela página oficial da franquia. Além disso, um cartaz também foi divulgado pela Universal Pictures. O longa chega aos cinemas em 2020.

No filme, o agente com permissão para matar deixou seu serviço e está curtindo uma vida tranquila na Jamaica. Sua paz é interrompida quando seu velho amigo Felix Leiter (Jeffrey Wright), da CIA, retorna pedindo ajuda. A nova missão do agente é resgatar um cientista sequestrado, mas logo a tarefa se mostra muito mais traiçoeira que o esperado, levando Bond ao rastro de um misterioso vilão armado com uma perigosa nova tecnologia.

O personagem, que é um dos maiores símbolos britânicos da cultura pop, permeia o imaginário de milhões de pessoas ao redor do mundo com seus vilões marcantes, frases de efeito e sua habilidade em jogos de cassinos e nas variações do jogo da roleta. Seu retorno ao cinema acontece no dia 03 de abril de 2020 no Reino Unido e cinco dias depois, em 08 de abril, nos demais países – incluindo o Brasil.

A direção do 25º filme da franquia ficou por conta de Cary Fukunaga (True Detective). O roteiro é de Neal Purvis, Robert Wade, Phoebe Waller-Bridge e Scott Z. Burns. Daniel Crag retorna ao papel do agente mais famoso do mundo pela quinta vez. Ele também protagonizou Cassino Royale, Quantum of Solace, Skyfall e Spectre.

Rami Malek, vencedor do Oscar de melhor ator por Bohemian Rhapsody, interpretará o vilão do longa. O elenco também conta com nome como Léa Seydoux, Lashana Lynch, Ben Whishaw, Naomie Harris, Billy Magnussen, Ana de Armas, Rory Kinnear, David Dencik, Dali Benssalah, Jeffrey Wright e Ralph Fiennes.

Bastidores das filmagens e o futuro da franquia 007

Algumas notícias dos bastidores de 007: Sem Tempo Para Morrer culminaram em previsões acerca do futuro da franquia do agente secreto mais famoso do mundo nos cinemas. Ainda durante as filmagens, Phoebe Waller-Bridge, que recentemente venceu três Emmys pela segunda temporada da série Fleabag e que também assina o roteiro de Sem Tempo Para Morrer, passou a ser cotada para escrever o próximo filme da franquia 007, o 26º do personagem.

Waller-Bridge foi contratada no início das gravações para realizar melhorias no roteiro e, de acordo com o jornal The Daily Mail, a produção do filme achou que as alterações ficaram “bem melhores do que o imaginado”, tendo sido consideradas a “salvação” do script.

Já um momento curioso que aconteceu durantes as filmagens foi revelado por Rami Malek, vilão do longa, em entrevista concedida ao Stephen Colbert.

“Tínhamos uma cena que era bem complicada, e estávamos ensaiando para ela, com o nosso ótimo diretor, e estávamos sentados em uma mesa por horas discutindo diversas ideias, até que nós finalmente chegamos a uma conclusão incrível para o desafio que era aquela cena. Então, ele me abraçou, me levantou e… Eu não tenho certeza quem foi que começou, se foi ele ou se fui eu, mas um beijo aconteceu entre nós dois. Vou dizer que foi Daniel quem começou”, revelou.

Em seguida, o ator confirmou que o beijo foi muito bem-vindo e conta que ainda brincou com a situação.

“Eu parei um momento, recuperei meu fôlego, olhei para ele e disse: ‘Isso me torna uma Bond Girl?’”.

Malek comentou, ainda, sobre o quão animado estava pela a oportunidade de contracenar com seu James Bond favorito, Daniel Craig.

“Eu estava muito ansioso para atuar ao lado dele. Ele é o meu James Bond favorito, posso dizer isso sem dúvidas”, afirmou durante a entrevista.

