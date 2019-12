Bayern Munique x Bayer Leverkusen: Por que é um jogo para apostar em muitos gols?

Equipes se enfrentam no sábado (30) pela Bundesliga e os bávaros contam com Lewandowski para vencer

Vitória por 6 a 0 e classificação garantida para o mata-mata da Liga dos Campeões da Europa. É com essa moral que o Bayern de Munique chega para encarar o Bayer Leverkusen, que também venceu seu compromisso pela competição continental. Pela 13ª rodada da Bundesliga, neste sábado (30), o jogo tem tudo para ser recheado de gols.

As duas equipes vão para a partida em boa forma. Enquanto os Bávaros, que jogam em casa, engataram quatro vitórias consecutivas na temporada, o Leverkusen também chega com quatro jogos de invencibilidade, mas com um empate no meio do caminho.

Obviamente que o favoritismo é todo do time da casa. Afinal, desde que Niko Kovac foi demitido, após derrota por 5 a 1 para o Eintracht Frankfurt, o Bayern virou uma máquina de moer adversários. Derrotou o Olympiacos na Liga dos Campeões, em duelo que garantiu a classificação para a próxima fase da competição, emendou duas sonoras goleadas por 4 a 0 no Borussia Dortmund e Fortuna Düsseldorf e foi ainda mais impiedoso contra o Estrela Vermelha: 6 a 0, pela 5ª rodada da Champions.

O momento do Bayer Leverkusen pode não ser tão espetacular, mas nem por isso deve-se esperar um time menos motivado. Afinal, os últimos quatro resultados da equipe na temporada são dignos de reconhecimento. Derrotou o Atlético de Madrid em confronto direto pela segunda posição do Grupo D, passou pelo Wolfsburg fora de casa, empatou com Freiburg em casa, e derrotou o Lokomotiv Moscou fora de casa na Champions, resultado que deixa a equipe com totais condições de avançar.

Por que a expectativa do jogo é de muitos gols?

Vários são os motivos pelos quais o apostador pode esperar que Bayern de Munique x Bayer Leverkusen termine em muitos gols. O primeiro deles é o fato de que os Bávaros simplesmente não param de colocar bola nas redes adversárias. Em 20 partidas na temporada, são incríveis 59 gols marcados, um dos melhores ataques do mundo!

Se contar a pré-temporada, o número é ainda mais impressionante: 95 gols em 26 jogos (durante a fase de preparação os Bayern meteram 23 a 0 no FC Rottach-Egern). E muito do que acontece na fase ofensiva do time de Munique tem um responsável: o polonês e capitão Robert Lewandowski.

Esqueça Messi ou qualquer outro jogador do planeta, pois ninguém é tão letal quanto o camisa 9 do Bayern. São nada menos do que 27 gols em 20 partidas na temporada, média completamente fora da curva e que ajuda a explicar o porquê de o clube alemão jogar como um rolo compressor.

Só para se ter ideia do quanto é difícil segurar o Bayern de Munique, a equipe tem nada menos do que média de 2,95 gols por partida oficial. Somente o Borussia Dortmund, na Supercopa da Alemanha, conseguiu sair de campo sem levar gol de Lewandowski e companhia.

E apenas RB Leipzig, Hoffenheim e Eintracht Frankfurt levaram somente um gol do Bayern. Curiosamente, nenhum dos três foi derrotado (o RB empatou em 1 a 1 enquanto os outros dois superaram o time de Munique).

Se quiser entrar neste grupo ou repetir o feito do Dortmund, o Bayer Leverkusen terá que melhorar bastante. A equipe não tem uma média de gols sofridos muito alta (1,29), mas também não é nada para se orgulhar, afinal, sofreu 27 em 21 partidas.

O problema é quando o Leverkusen enfrenta times mais fortes fora de casa. Pelo Campeonato Alemão, levou 4 a 0 do Borussia Dortmund e 3 a 0 do Eintracht Frankfurt, e venceu o Wolfsburg por 2 a 0, mas esse último não está nos seus melhores dias. Pela Champions League, sucumbiu por 3 a 0 diante da Juventus e foi superado por placar mínimo contra o Atlético de Madrid.

Ou seja, contra adversários mais cascas-grossas o Leverkusen sequer conseguiu balançar as redes e não saiu de campo sem levar pelo menos dois gols.

Boas modalidades de aposta para investir

A rodada do sábado do Campeonato Alemão reserva bons jogos para investir com apostas e o jogo Bayern de Munique x Bayer Leverkusen é um deles. A seguir, veja algumas modalidades para apostar, baseadas nas estatísticas das equipes na temporada:

– Vitória do Bayern de Munique: Cotada em 1.26, a vitória do Bayern é o resultado mais provável de acontecer. Afinal, a equipe vive um momento espetacular e pega um adversário que tem dificuldades em grandes jogos longe de seus domínios.

– Handicap Jogo H-1/H-2 Bayern de Munique: Com Lewa em grande fase, gols não faltam nos jogos dos Bávaros. Por isso, investir em handicap para ter odds mais lucrativas é ótima pedida. O H-1 (Bayern vence por dois ou mais de diferença) paga 1.68, enquanto o H-2 (Bayern vence por três ou mais de diferença) tem odd em 2.54.

– Total de gols acima de 2.5: Com média de quase três gols por jogo, o Bayern tem tudo para manter esse ritmo. O Leverkusen, que também vem deixando os seus gols, pode surpreender e, por isso, as chances de termos três ou mais tentos no duelo é grande. Caso isso aconteça, o apostador pode lucrar 1.31 vezes o valor apostado.

