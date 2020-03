13 dos 20 clubes do Brasileirão 2020 já são patrocinados por casas de apostas

É um caminho sem volta. Dentre os 20 clubes que fazem parte da Série A do Brasileirão, 13 já contam com o patrocínio de empresas de apostas esportivas. As parcerias envolvem diversas equipes que já faziam parte da elite do futebol em 2019, mas também incluem times que subiram da Série B, como Sport, Coritiba e Atlético-GO.

Os acordos entre sites de apostas e clubes nacionais é possível desde dezembro de 2018, quando foi promulgada a Lei 13.756/18. O dispositivo foi o pontapé inicial para a legalização das apostas esportivas no Brasil, resultando no surgimento e fortalecimento de diversas plataformas desse ramo. É possível encontrar uma lista completa das casas de apostas esportivas disponíveis na internet, além de análises feitas por especialistas indicando as opções mais seguras. Esse processo de expansão deve resultar, agora, em novas parcerias entre clubes e empresas do ramo.

“O tamanho da população e a paixão pelo futebol. Isto, aliado com o grande número de apostadores brasileiros que aposta em sites estrangeiros, faz com que o país seja a bola da vez em 2020. Até o presente momento as grandes empresas operadoras de apostas esportivas ainda não desembarcaram no Brasil visando ao patrocínio de clubes. Espera-se que isso ocorra quando o mercado estiver regulamentado, o que por consequência terá a capacidade de aumentar os valores dos contratos de patrocínio”, explicou o advogado Eduardo Carlezzo, que representou o Brasil no SiGMA, evento que discute esportes eletrônicos e apostas esportivas.

Regulamentação é o próximo passo

Ainda que as apostas esportivas já sejam possíveis em todo o país, agora é necessário regulamentar a prática. Isso deve ocorrer ainda no primeiro semestre de 2020, de acordo com o subsecretário de Prêmios e Sorteios do Ministério da Economia, Waldir Eustáquio Marques Júnior. O projeto final, segundo ele, distancia-se um pouco do que foi delineado em um primeiro momento, mas isso não deve atrapalhar os investimentos previsto para na área.

Esse será mais um passo importante para o mercado de apostas no país, podendo garantir que possíveis práticas ilegais envolvendo entidades do futebol e empresas sejam coibidas e a proteção dos consumidores seja garantida. Além disso, a medida poderá gerar mais receita para os governos federais e estaduais, podendo diminuir o atual rombo nas contas públicas do país.

Apenas o futebol movimenta cerca de R$ 4 bilhões em apostas por ano, mas não existe nenhum tipo de regulamentação sobre esse movimento financeiro até o momento, cenário que deve ser transformado a partir de março.

“Sem regulamentação a gente não tem monitoramento, não tem tributação, só tem os riscos. A maioria dos sites não vai se mudar dos paraísos fiscais, mas a regulamentação permite troca de informações e monitoramento. A gente consegue identificar quem está jogando, quanto. Consegue cobrar uma taxa de funcionamento do site no país”, esclareceu Pedro Trengrouse, professor da Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Valorização das camisas e patrocínios máster

Com a expansão do mercado de apostas esportivas no Brasil e a proximidade de uma regulamentação para a atividade, a expectativa é que ocorra uma maior valorização dos patrocínios de camisa nos próximos meses, resultado de uma maior competitividade entre as empresas do ramo.

“É bem provável, sim, uma valorização dos patrocínios de camisa, pois você terá muitas marcas ao mesmo tempo entrando, buscando exposição, e um número de camisas limitadas, sobretudo na Primeira Divisão. Lei de oferta e demanda. Assim como os valores caíram quando a Caixa saiu em 2019 de dezenas de clubes, aumentando a oferta. Não tenho dúvidas de que, tão logo a operação comece, rapidamente veremos marcas de apostas nas camisas”, afirmou Bruno Maia, ex-vice-presidente de marketing do Vasco e especialista do mercado.

Maia também comentou sobre os patrocínios másters envolvendo empresas de apostas, que ainda devem demorar um pouco para se tornarem comuns.

“Sobre ser máster, talvez demore um pouco nos maiores clubes por todos estarem com compromissos firmados e de média e longa duração. Mas assim que houver janela para isso, eles estarão na disputa”, declarou.

