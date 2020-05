Prazer feminino: dicas para quebrar qualquer tabu

Quando falamos de sexo, muitos olhares envergonhados, sorrisos tímidos e mudanças de assunto surgem nas rodas de conversa. Sexo sempre foi um assunto considerado tabu dentro da sociedade que vivemos. Mas, por que ainda não consideramos normal a busca pelo prazer?

Desde o princípio da humanidade, o sexo não é visto só para procriar, e sim, para o prazer do homem e da mulher. Com os anos, a sociedade foi inserindo pequenos tabus que são mantidos até hoje como, por exemplo, o prazer feminino. Por que homens solteiros podem ter relação sexual com várias e a mulher não? Por que os filmes eróticos são feitos para os homens e não para o casal?

Leia agora algumas dicas para quebrar esse tabu e mostrar para homens e mulheres que o prazer correto é aquele feito em conjunto. E que não é errado a mulher sentir prazer e buscá-lo durante uma relação.

Entenda o seu corpo

A primeira dica para entender o tabu sexual é entender de onde tudo isso pode surgir na sua mente. Assim como homens são ensinados a conhecer o próprio corpo, as mulheres vivem sob a sombra da vergonha em se conhecer e saber o que lhes agrada.

Homens sempre se sentem a vontade para conversar com outros amigos sobre sexo. Por que as mulheres não? Vamos voltar um pouco mais e falar sobre o amor pelo corpo. Muitas mulheres vivem com medo e estarem gordas, flácidas, com seios pequenos ou grandes.

O corpo feminino é bombardeado por propagandas e dicas de como ser melhor e mais atraente. Com isso, passamos a odiar o que vemos no espelho e com isso, não entendemos de nós mesmas.

Aposte em produtos eróticos

Sim, o mercado erótico é um tabu e precisamos desmistificar. Cosméticos, lingeries, filmes, jogos e utensílios como vibradores são ótimas maneiras de relaxar e entender onde está o seu prazer. “Os fabricantes de produtos de Sex Shop vêm investindo na criação de novos produtos que possam atender a todos os estilos de consumidores.” É o que afirma Ricardo Morais, sócio da Shoplibido a maior loja de Sex Shop da internet brasileira.

Em tempos de isolamento social e quarentena, com o novo coronavírus, muitas mulheres solteiras estão estressadas, exaustas de trabalho e tarefas domésticas e deixam de lado algo importante, seu prazer.

Então, que tal ter um pouco menos de preconceito, acessar uma Sex Shop online e procurar algo que agrade? Não precisa ser nada caro ou extravagante. As lojas de Sex Shop possuem produtos pessoais, pequenos e que podem ser guardados com você em locais seguros.

Porém, a dica não vale apenas para as solteiras. As casadas, ou em relacionamentos sérios, também podem, e devem, apostar em objetos sexuais, seja para se conhecer melhor ou para apimentar sua relação com seu parceiro. Afinal, mulheres casadas tendem a cair em uma rotina sexual que não é prazerosa para nenhum dos dois.

Pense em você e no seu prazer. Lembre-se, o prazer feminino só é tabu se você o colocar nesse local. Quanto mais natural ele for para você, seu parceiro, seus amigos e todos que se relaciona com você, mais fácil será.

Relaxe e seja você

Ainda do ponto de vista estético, muitas mulheres se sentem desconfortáveis com parceiros sexuais e isso causa um enorme problema e bloqueio quando o assunto é prazer. Quantas mulheres não afirmam fingir algo para não se sentirem mal?

Por isso, a nossa dica desse tópico é ser você e encontrar alguém que respeite seu corpo, suas escolhas e te faça sentir atraente. O prazer não é algo puramente físico. Ele tem ligação direta com nossa mente, e por isso, precisamos nos sentir atraentes, bonitas e desejadas para uma relação sexual.

