Agência de tecnologia e e-commerce oferece formação técnica para jovens

Florianópolis, SC 9/4/2021 – Aqui ganhei muitas oportunidades de crescer como profissional e também como pessoa. Poder dar esta a oportunidade para outros jovens é como um sonho para mim.A empresa, que atua no ramo de tecnologia há mais de uma década, fechou parceria com o SENAI Florianópolis para oferecer bolsas de estudos para estudantes que já concluíram ou estejam concluindo o ensino médio.

Avanti E-commerce está oferecendo formação técnica em tecnologia para jovens. O Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas será oferecido pelo SENAI e tem patrocínio e curadoria técnica e de conteúdo da Avanti.

O projeto “Avanti no Seu Futuro”, desenvolvido em parceria com o SENAI Florianópolis, iniciará em 10/05/2021. Ele tem como objetivo oferecer a formação técnica para alunos de escolas públicas e privadas, que estão se formando ou já se formaram no ensino médio. Neste caso, ajudará a realizar o sonho destes jovens em poder iniciar a carreira profissional na área de tecnologia.

Além do patrocínio integral nas bolsas, os alunos terão visitas técnicas regulares à empresa para poderem vivenciar o dia a dia do ambiente de trabalho, com conteúdo prático sendo ministrado pelos especialistas da Avanti.

Ao longo do curso, a empresa oferecerá vagas de estágio exclusivas para os alunos que apresentarem bom desempenho como forma de dar experiência para estes futuros profissionais.

Como relata o CTO, Thiago Goulart, o sonho de poder auxiliar a comunidade é antigo e veio como forma de retribuir à sociedade as oportunidades que a tecnologia e a Avanti proporcionaram em sua trajetória:

“Eu entrei na Avanti e aqui ganhei muitas oportunidades de crescer como profissional e também como pessoa. Poder dar esta mesma oportunidade para outros jovens é como um sonho para mim”.

Durante o curso, além das visitas técnicas, os alunos poderão desenvolver projetos com a supervisão de profissionais da área, como relata Diego Souza, Head de projetos da empresa. Segundo o expert, a Avanti também teve papel fundamental na sua formação como profissional de tecnologia e ele faz questão de acompanhar de perto a formação destes jovens.

Ao final do curso, os alunos contemplados receberão o diploma de Técnico em Desenvolvimento de Sistemas, tornando-os habilitados para atuar com tecnologia e abastecendo um mercado extremamente aquecido com profissionais bem formados e com algumas das habilidades mais requisitadas do momento.

Interessados em fazer o curso ou que queiram indicar alguém podem adquirir mais informações no link a seguir:

https://cadastro.sc.senai.br/avanti-no-seu-futuro