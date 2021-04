Arie Halpern: biotecnologia – como essa tecnologia é desenvolvida?

9/4/2021 – Biotecnologia é a tecnologia desenvolvida com o uso de organismos vivos ou de matéria-prima obtida a partir deles.Anticorpos monoclonais são a aposta da indústria farmacêutica para tratamento contra a covid-19.

Há poucos dias, a farmacêutica GlaxoSmithKline e a canadense Vir Biotechnology anunciaram um novo tratamento que reduz em 85% as hospitalizações e as mortes por covid-19. O estudo, que está em fase 3 de testes, utiliza anticorpos monoclonais.

Os anticorpos monoclonais são versões das defesas naturais do corpo produzidas em laboratório que são usadas para combater infecções. Eles são uma das principais apostas no desenvolvimento de tratamentos contra a covid-19 e podem desempenhar um papel fundamental para pessoas que não podem ser vacinadas ou cujo organismo não responde às vacinas contra o SARS-CoV-2, como pacientes com câncer ou outras doenças que têm seus sistemas imunológicos frágeis. Eles já são usados em alguns tratamentos de câncer, mas ao que tudo indica estão ganhando grande impulso com a corrida para vencer a pandemia do novo coronavírus.

O tratamento anunciado, que recebeu o nome de VIR-7831, é o terceiro desenvolvido com anticorpos a ter sucesso. As farmacêuticas americanas Eli Lilly e Regeneron Pharmaceuticals também apresentaram resultados promissores com o uso combinado de anticorpos para tratar a covid-19, que reduziram significativamente as hospitalizações e as mortes em pacientes de alto risco que testaram positivo para a doença.

Esses tratamentos ou medicamentos que usam células geneticamente modificadas para produzir proteínas terapêuticas são chamados biofármacos. Eles são uma das vertentes da Biotecnologia e constituem uma alternativa aos fármacos de origem química. São a principal fonte de inovação na indústria farmacêutica, mas seu desenvolvimento e produção possuem alta complexidade. O primeiro fármaco produzido com essa tecnologia, também chamada de biologia sintética, foi a insulina recombinante humana, em 1982. De lá para cá, a evolução segue num ritmo cada vez maior.

Por que é preciso saber o que é biotecnologia?

Biotecnologia é a tecnologia desenvolvida com o uso de organismos vivos ou de matéria-prima obtida a partir deles. São métodos para fazer ou modificar produtos ou processos para usos específicos. E ela é o motor por trás dos novos medicamentos desenvolvidos, especialmente, para tratamento de doenças raras, autoimunes e oncológicas. Esses tratamentos e medicamentos representam cerca de 15% do mercado farmacêutico e são mais de um quinto dos novos medicamentos lançados globalmente por ano.

Foi por meio dela que as pessoas tiveram acesso a vacinas, antibióticos, técnicas de clonagem e de fertilização in vitro, entre outras inovações que contribuem para a melhoria das condições de vida. Embora ela esteja presente na vida das pessoas há milhares de anos em atividades simples que usam microrganismos, como fazer pães, bebidas e queijos, o avanço científico expandiu enormemente as possibilidades de uso, inclusive em áreas como engenharia e informática.

Hoje ela está por trás das soluções usadas na agricultura de precisão, que não só melhora a produtividade, mas também contribui para a preservação dos recursos naturais e para a sustentabilidade; na substituição de combustíveis fósseis por renováveis, reduzindo as emissões de carbono; e até no uso de insumos naturais para o tingimento de tecidos e a fabricação de detergentes.

Website: <a target=”_blank” href=’http://www.ariehalpern.com.br/biotecnologia-voce-ainda-vai-querer-saber-mais-sobre-isso/’ rel=”nofollow noopener”>http://www.ariehalpern.com.br/biotecnologia-voce-ainda-vai-querer-saber-mais-sobre-isso/

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...