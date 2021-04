ASG Technologies realiza webinar sobre Automação Digital como chave para acelerar a transformação dos negócios

9/4/2021 – Evento destacará como o uso de soluções de Automação Digital, com recursos de Inteligência Artificial e Machine Learning, pode ajudar a otimizar os Processos de Negócio nas empresas

Em tempos de mudanças marcadas pela pandemia de Covid-19, é cada vez mais comum ver empresas em busca de formas práticas para remodelar seus processos de negócio construindo estratégias mais ágeis, flexíveis e previsíveis. Para discutir esse cenário, a ASG Technologies anuncia a realização do webinar “Acelere sua Transformação Digital no ‘Normal Atual’” no dia 14 de abril. Totalmente digital, o encontro destacará como as Plataformas de Automação Digital, incluindo recursos de Inteligência Artificial e Machine Learning prontos para uso em Nuvem e para dispositivos móveis, podem ajudar empresas de qualquer tamanho a agilizarem seus negócios. O cadastro é gratuito e pode ser realizado na página do evento (<a target=”_blank” href=’https://www.brighttalk.com/webcast/16255/477447?utm_source=asgSOCIAL’ rel=”nofollow noopener”>https://www.brighttalk.com/webcast/16255/477447?utm_source=asgSOCIAL).

Considerada uma das principais tendências do mercado de tecnologia, a Automação Digital permite otimizar os processos de negócio, aumentando a qualidade e a precisão na gestão das informações. Utilizando diversos recursos tecnológicos como Inteligência Artificial, Analytics, BPMS e Automação Robótica de Processos (RPA), entre outros, as Plataformas de Automação Digital permitem acelerar as jornadas de descoberta, gestão e controle de conteúdo digital. Como resultado, podem mitigar erros e potencializar o uso estratégico de dados como fonte de negócios mais assertivos e focados na experiência dos consumidores ou demandas do mercado.

“Estamos em uma era de profunda alteração na economia global, com a pandemia de Covid-19 acelerando ainda mais a transformação digital. Nesta nova realidade, temos de ajustar e potencializar o uso do conteúdo digital como um ativo confiável e utilizável na condução estratégica das empresas”, analisa Luiz Guimarães, Enterprise Solutions Engineer & Project Manager da ASG Technologies para a América Latina, especialista no mercado de automação e que apresentará o encontro do dia 14.

O executivo destaca que o webinar será uma oportunidade para apresentar como o uso das Plataformas de Automação Digital pode ajudar as empresas a entenderem melhor como utilizar seus registros e dados. “Vamos mostrar como o uso da automação digital ajuda a acelerar a inteligência e o ritmo de mudança em suas organizações, e como essa oportunidade pode diminuir a pressão sobre os departamentos de TI por ser uma solução LowCode/No Code, gerando valor de maneira muito rápida”, diz.

Outro tema importante é a apresentação de como estas plataformas podem ser utilizadas para aprimorar a jornada de transformação digital por meio do uso de Interfaces de Usuário mais flexíveis e agradáveis, aumentando o engajamento de clientes e funcionários. “As questões hoje estão claras. Como podemos oferecer melhores serviços aos clientes, reduzindo custos ao mesmo tempo em que aumentamos a eficiência do seu negócio?”, ressalta, complementando que o objetivo do encontro é mostrar como a inovação pode ser utilizada para amplificar a geração real de vantagens competitivas às empresas.

(https://www.brighttalk.com/webcast/16255/477447?utm_source=asgSOCIAL).

Website: https://www.asg.com/

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...