Projeto reconhece exercícios e atividades físicas como essenciais no Município de São Paulo

São Paulo 12/4/2021 – Encaminharemos o PL 763/2020 para segunda votação nas próximas semanas. É muito importante que cada profissional de educação física divulgue essa ideiaO Vereador Rodrigo Goulart elaborou a proposta junto com entidades ligadas à área de educação física visando à prevenção de riscos de doenças e outros agravos à saúde

Na última quarta-feira, 08, a Câmara Municipal de São Paulo aprovou em primeira votação o Projeto de Lei 763/2020 do <a target=”_blank” href=’https://www.facebook.com/RodrigoGoulartOficial’ rel=”nofollow noopener”>Vereador Rodrigo Goulart, que reconhece a prática da atividade física e do exercício físico como atividades essenciais para a população no Município de São Paulo.

Rodrigo Goulart elaborou a proposta junto com a Associação Brasileira de Academias (ACAD) e o Conselho Regional de Educação Física de São Paulo (CREF/SP), recebendo manifestação de apoio também do Sindicato dos Profissionais de Educação Física de São Paulo (SINPEFESP).

A justificativa menciona que a iniciativa trata-se de matéria de interesse público já que tais práticas estão diretamente relacionadas à prevenção de riscos de doenças e outros agravos à saúde, conforme preconiza a Organização Mundial da Saúde (OMS). A prática periódica e o bom condicionamento físico, respeitadas as recomendações sanitárias de higiene e convívio social, estão associados a melhor ativação do sistema imunológico em humanos.

Para se tornar lei municipal o projeto precisará ser aprovado em segunda votação e ser sancionado pelo Prefeito Bruno Covas. “Encaminharemos o PL 763/2020 para segunda votação nas próximas semanas. É muito importante que cada profissional de educação física divulgue essa ideia e peça o apoio de todos os vereadores. Vamos tornar essenciais essas atividades e assim levar e gerar mais saúde para toda a população”, incentiva o Vereador Rodrigo Goulart.

Website: <a target=”_blank” href=’https://www.facebook.com/RodrigoGoulartOficial’ rel=”nofollow noopener”>https://www.facebook.com/RodrigoGoulartOficial

