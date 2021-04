3 aplicações para o uso de Bots em pesquisa de mercado

12/4/2021 – Os robôs têm sido cada vez mais aprimorados para garantir o compartilhamento de informações de maneira automatizada e acessível para as empresas.

Os bots já têm sido utilizados há algum tempo para deixar a pesquisa de mercado mais ágil. Confira o que eles são e como podem ser aplicados em pesquisas.

O uso de bots (abreviação para robots ou robôs) para pesquisa de mercado é uma alternativa que já tem sido utilizada há alguns anos para tornar os processos mais ágeis. Os robôs têm sido cada vez mais aprimorados para garantir o compartilhamento de informações de maneira automatizada e acessível para as empresas.

Como a pesquisa de mercado prevê a coleta de informações para que empresas compreendam como seus produtos e serviços podem se adaptar ao mercado e aos consumidores, a aplicação de tecnologia tende a otimizar o processo e a evitar perdas comerciais pela organização. É uma solução qualitativa porque captura percepções em áudio, com potencial de escala.

A pesquisa com bot, em específico, tem o objetivo de simplificar a coleta de dados, com questionários estruturados que facilitam a aproximação com o consumidor. Sendo assim, otimizando a pesquisa para colaborar com a geração de insights sobre os resultados obtidos.

Neste artigo, serão apresentadas questões essenciais sobre o uso da tecnologia, como a respeito do que são os bots, suas principais utilizações e o benefício da sua aplicação em pesquisas de mercado.

O que são bots?

Os chamados “bots”, são robôs programados para interagir com pessoas por diferentes meios. Eles são softwares com perguntas e respostas automatizadas, para extrair informações sobre consumidores de diferentes perfis.

Dessa forma, eles podem ser configurados com regras predefinidas, ou seja, com perguntas e respostas fixas. Nesses casos, quando o respondente diz algo que não está predefinido, o robô pede para que ele recomece a sua resposta.

Outro tipo é robô com inteligência artificial, mais avançados, que aprendem com os diálogos e se desenvolvem por meio das experiências. Por consequência, possuem mais chances de se assemelhar a um diálogo com outro ser humano.

Quando utilizar os bots para pesquisa de mercado?

Nem toda pesquisa requer o uso de bot. Uma área interessante para a sua aplicação, por exemplo, são as pesquisas qualitativas que desejam alcançar um número muito grande de entrevistados.

Sendo assim, nesses casos, é interessante optar por um bot com processamento de linguagem natural (PLN), para realizar abordagens mais próximas à maneira que um humano realizaria.

Afinal, os bots construídos com base em inteligência artificial aprendem com os dados e contribuem para análises mais profundas. Outra vantagem é a de que os robôs podem trabalhar ininterruptamente, trazendo mais resultados em menos tempo.

Como aplicar bots para pesquisa de mercado?

Pesquisa em redes sociais: os chatbots podem ser incluídos em redes sociais, como o Facebook, para obter opiniões rápidas sobre a percepção que um cliente tem de um produto específico, por exemplo.

Grupo focal: os bots podem ser utilizados para filtrar os participantes de um grupo focal, por faixa etária e renda, entre outros fatores, enquanto uma de suas aplicações. Em seguida, é só direcioná-los para o grupo.

Chamadas por telefone: por meio de ligação telefônica, o bot pode realizar chamadas para consumidores a fim de coletar percepções sobre um produto ou serviço.

Um bot pode automatizar muitas tarefas realizadas em pesquisas de mercado. Empresas como a TRIZ oferecem a possibilidade de realizar questionários através dessa modalidade e coletar dados e percepções de consumidores.

Website: https://www.trizpar.com.br/

