Segurança online: medidas devem ser tomadas para garantir a proteção contra hackers

12/4/2021 – Especialista afirma que é importante evitar informar dados pessoais em e-mails, sites desconhecidos e ligações telefônicas

O recente megavazamento que expôs mais de 223 milhões de CPFs na internet tem chamado atenção para os golpes cada vez mais comuns na web. Com a pandemia e o isolamento social, crimes virtuais têm se tornado mais frequentes. Segundo relatório “Atividade criminosa online no Brasil”, divulgado pela Axur, empresas de monitoramento e reação a riscos digitais na internet, em 2020, cibercriminosos roubaram cerca de 400 milhões de credenciais que passaram a ser comercializadas na dark web, espécie de submundo da internet. De acordo com o Fórum Econômico Mundial, o custo global das violações de dados até o final de 2021 será de US$ 6 trilhões.

Enquanto as investigações são realizadas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), algumas medidas podem ser tomadas como prevenção. Segundo Raul Oliveira, profissional de tecnologia da empresa brasiliense Tecnisys, é importante evitar informar dados pessoais em e-mails ou sites desconhecidos, assim como em ligações telefônicas. “Os criminosos criam um contexto para forçar as vítimas (pessoas físicas) a fazerem algo que, aparentemente, não parece ser errado. Após o golpe com injeção de códigos específicos conseguem capturar dados”, explica o especialista.

Segundo Oliveira, boa parte dos brasileiros ainda têm muita dificuldade para identificar mensagens maliciosas e sites falsos, o que aumenta a vulnerabilidade diante desses golpes, principalmente entre quem ainda não está totalmente familiarizado com a internet.

Empresas seguras

O especialista ressalta a importância dos cuidados por parte das empresas também que podem sofrer ataques ocasionando enormes prejuízos. “A manutenção preventiva é essencial. Boas práticas de segurança como: atualização de software, controle de acessos, auditorias nos mais variados níveis fazem parte de comportamento defensivo de sucesso”, comenta.

O especialista lista algumas dicas de como se proteger:

Manter todos os componentes atualizados – Android, Windows, iOS, entre outros;

Sempre utilizar software de fornecedores confiáveis;

Não confiar em “receitas” milagrosas para soluções;

Buscar soluções de segurança confiáveis;

Evitar soluções gratuitas que normalmente são pagas;

Não clicar em e-mails e mensagens com remetentes desconhecidos;

Validar a origem das mensagens recebidas.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...