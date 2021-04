Minissérie em realidade virtual aborda mestres da literatura brasileira

Campinas, SP 12/4/2021 – Em cada episódio o ator terá um livro em mãos e começará uma leitura singelamente interpretadaO primeiro episódio da minissérie traz a obra de Machado de Assis, “Memórias Póstumas de Brás Cubas”, e é interpretado pelo ator Leandro Damatta

A Pyntado Filmes estreia nos dias 17 e 24 de abril os primeiros episódios de “Literatura Imersiva”. A produção é uma minissérie em realidade virtual live action que aborda trechos de clássicos da literatura brasileira, como Machado de Assis, Lima Barreto, Gregório de Matos e Júlia Lopes de Almeida. A produção ficará no canal YouTube da <a target=”_blank” href=’http://www.youtube.com/channel/UC0Ogmnxw9Nrapnoh0qFPcew/videos’ rel=”nofollow noopener”>produtora .

O projeto é uma realização da Prefeitura Municipal de Campinas e Secretaria de Cultura, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal, mediante recursos da Lei Federal nº 14.017, em 29 de junho de 2020, a Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc. Uma produção da Pyntado Filmes e PYNXR.

O primeiro episódio da minissérie traz a obra de Machado de Assis, “Memórias Póstumas de Brás Cubas”, e é interpretado pelo ator Leandro Damatta. O segundo episódio, que também será lançado no dia 17 de abril, aborda a obra de Lima Barreto, “Clara dos Anjos”, e é interpretado pela atriz Talita Santos. No dia 24 de abril, a Pyntado lançará os episódios “Epílogos”, de Gregório de Matos, interpretado pelo ator Gustavo Martinez que também assina a direção do projeto, e “A Caolha”, obra de Júlia Lopes de Almeida, que será interpretada pela atriz Pri Junqueira.

De acordo com o diretor da minissérie, Gustavo Martinez, em cada episódio o ator terá um livro em mãos e começará uma leitura singelamente interpretada. “Ele olha diretamente nos olhos do espectador e o coloca dentro da narrativa, o envolvendo na história contada e no ambiente virtual criado propriamente para favorecer a palavra”, afirma ele.

O cenário simples e intimista intensifica o sentimento de acolhimento e ainda promove a união entre o moderno e o clássico. Os episódios ficarão disponíveis no canal da Pyntado no YouTube até dezembro de 2021. Eles podem ser assistidos em 360° em smartphones e computadores. Para imersão completa, também é possível assistir usando um cardboard ou headsets para realidade virtual, que potencializam a experiência. Com os cardboards e headsets é possível acessar o conteúdo com áudio espacial (ambisonics).

“Literatura Imersiva” tem o intuito de estimular jovens a se aprofundarem na literatura clássica nacional e, assim, terem uma maior identificação social. A minissérie converge as ferramentas tecnológicas da linguagem imersiva com o poder de construção de pensamento social que a linguagem tem para evidenciar os valores da literatura nacional. Além disso, o projeto contribui para o fortalecimento de Campinas como polo produtor e inovador de conteúdos imersivos.

Fotos em alta resolução

Sonoras dos artistas

Website: https://portalcultura.campinas.sp.gov.br/noticias

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...