Wie wählt man eine Nische für seinen Blog aus?

Ein unglaublicher Ansatz, um mehr Besucher aus der organischen Suche auf Ihre Website zu lenken, ist das Bloggen. Das regelmäßige Posten von erstklassigem Material bietet Ihnen zusätzliche Möglichkeiten, potenziellen Verbrauchern zu helfen, und mehr Möglichkeiten, in den Suchergebnissen zu ranken, wenn Kunden aktiv nach Ihren Inhalten suchen.

Die meistgelesenen blogs konzentrieren sich auf eine bestimmte Nische. Wenn Sie diesen Begriff noch nie gehört haben, ist eine Nische ein Fachgebiet, das einem speziellen Zweck gewidmet ist.

Das Folgende ist am produktivsten, insbesondere wenn man eine Blog-Nische betrachtet:

● Worüber bloggen Sie?

● Worum genau geht es in Ihrem Blog?

Nutzen Sie Ihr neu entdecktes Interessengebiet, um den Ruhm und Respekt zu erlangen, den Sie sich als Blogger so sehr wünschen. Dies ist Ihre Chance, Ihre Gedanken und Standpunkte als die Dinge einzusetzen, die Sie von der Konkurrenz abheben.

Brainstormen Sie Ihre Themenideen:

Wählen Sie alle Themen aus, die Sie interessieren und machen Sie Lust, sie zuerst zu diskutieren. Es gibt keine Einschränkungen; Sie können sowohl persönliche als auch geschäftliche Präferenzen angeben.

Überlege dir, welche Aktivitäten du in deiner Freizeit am liebsten machst. Magst du zum Beispiel Malen, Fotografieren oder Grafikdesign? Jedes dieser Themen wäre ein hervorragendes Thema für einen Nischenblog, in dem Sie Ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten mit Lesern diskutieren könnten.

Denken Sie jetzt an alles, was Sie entdecken möchten. Möchten Sie zum Beispiel Kochkurse besuchen? Machen Sie Ihren Blog zu einem Ort, an dem Sie Ihre Rezepte und Erfahrungen als angehender Koch teilen können, auch wenn Sie nicht das Geld oder die Zeit haben, an Unterrichtsstunden teilzunehmen.

Denken Sie schließlich an all Ihre laufenden Ziele und Initiativen. Beabsichtigen Sie zum Beispiel, zur Schule zurückzukehren, um Ihre Ausbildung abzuschließen? Sie werden viele Hausaufgaben machen und viele Entscheidungen treffen, wenn Sie virtuelle Programme mit denen auf dem Campus, verschiedene Abschlüsse und vieles mehr vergleichen.

Diese einfache Übung hilft Ihnen dabei, ein Fachgebiet zu bestimmen, für das Sie eine Leidenschaft haben und das Ihre Zielgruppe am meisten ansprechen wird.

Vorteile der Auswahl einer Blog-Nische:

Eine Nische hilft den Lesern, sich auf Ihre Website zu beziehen und sie zu verstehen.

● Rankings: Es erhöht die Domain-Autorität Ihrer Website (Autorität über ein einzelnes Problem), was die Suchmaschinenoptimierung (SEO) unterstützt. Infolgedessen hat ein Blog mit einer einzigen Nische eine größere Wahrscheinlichkeit, bei Google zu ranken, als ein Blog mit vielen Nischen für eine bestimmte Suchanfrage.

● Gute Monetarisierung: Ein Blog mit Followern, die sich mit einem bestimmten Thema befassen, ist schwieriger zu monetarisieren als eines mit einer klar definierten Zielgruppe.

● Engagierte Zuschauer: Da sich Nischenblogs auf ein bestimmtes Thema konzentrieren, können Sie gleichgültige Leser zurücklassen, da nur engagierte Leser Sie begleiten. Diese Leser suchen Ihren Rat, Ihre Vorschläge und Ihre Anleitung, um ihre Probleme anzugehen. Sie neigen daher eher dazu, sich Ihrer Abonnementgruppe anzuschließen und Bewunderer Ihrer Arbeit zu werden.

Fazit:

Bevor Sie anfangen, in Ihrem Bereich zu schreiben, denken Sie daran, dass Sie einen gut durchdachten Ansatz haben. Wählen Sie außerdem ein Thema, bei dem Sie in naher Zukunft bleiben möchten.

Ihr Spezialblog kann mit echtem Interesse, Engagement von allen anderen und der Fähigkeit, zusätzliches Einkommen zu generieren, erfolgreich sein!

