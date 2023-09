Serasa associa-se ao PicPay para oferecer cartão que estimula o crédito consciente

Modalidade com limite garantido exige depósito inicial que rende enquanto não é usado e permite que o usuário adeque o valor a ser utilizado ao orçamento familiar

Com o objetivo de democratizar o acesso ao crédito sem comprometer o orçamento das famílias de renda mais baixa, o PicPay está disponibilizando nos canais da Serasa (site, app e WhatsApp) o cartão com limite pré-determinado, modelo que vem conquistando espaço entre os brasileiros das classes C e D, em especial entre o público de 20 a 40 anos.

A modalidade tem risco zero, impõe responsabilidade ao tomador de crédito e dá segurança ao banco e ao cliente, uma vez que o limite está relacionado ao dinheiro investido. O novo cartão democratiza o acesso a crédito, inclusive a pessoas que em algum momento tiveram suas solicitações rejeitadas por outras instituições.

“O cartão de crédito com limite garantido se adequa ao nosso propósito de crédito para todos e inclui responsabilidade financeira“, explica Maria Monteiro, Gerente do Serasa Crédito. “Para deixar a vida financeira do brasileiro mais fácil e mais equilibrada, o respeito ao orçamento de cada consumidor é condição importante para a nossa plataforma disponibilizar essa modalidade de crédito”, complementa Maria.

O Cartão de Crédito com limite garantido é uma espécie de cartão de débito, que todo consumidor pode ter. Antes de gastar, o cliente precisa fazer um depósito em conta corrente a fim de construir o seu próprio limite. Esse valor depositado pelo usuário, porém, começa a render tão logo entre na sua própria conta corrente.

O funcionamento da operação é simples, não exige burocracia, tem a agilidade como um dos principais benefícios da modalidade e, principalmente, estimula o controle dos gastos. Se um cliente entra no aplicativo do banco e deposita R$ 1.000 em sua conta, por exemplo, ele passa a ter um limite de crédito de R$ 1.000 para pagar suas contas.

A quantia aplicada imediatamente reverte em limite do cartão, atua como uma poupança do correntista e representa um investimento remunerado de 102% do CDI, o que impede a desvalorização da quantia aplicada.

Com o propósito de revolucionar o acesso ao crédito no Brasil, a Serasa oferece um ecossistema completo voltado para a melhoria da saúde financeira da população com produtos e serviços digitais.

