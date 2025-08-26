Monumento Marco Zero passa por com obra de modernização 

Trabalhos contemplam estrutura, paisagismo e sistemas de infraestrutura em um dos principais símbolos de Macapá.

O Governo do Amapá segue com a modernização e melhorias visuais do Monumento Marco Zero do Equador, um dos espaços mais visitados e reconhecidos do estado, na Zona Sul de Macapá. Os trabalhos em andamento aliam atualização estrutural e valorização do patrimônio histórico, transformando o local em um ambiente mais atrativo para turistas e moradores.

Os trabalhos seguem com a execução de um sistema de drenagem e readequação da laje onde fica localizado o obelisco. O espaço receberá impermeabilização e luzes de led. A estrutura superior passa por revitalização e impermeabilização, enquanto a parte inferior segue em fase de acabamento.

Como parte da revitalização, o projeto prevê a pintura de três rosas dos ventos no espaço do monumento. Uma delas ficará exatamente sobre a linha do Equador, reforçando o simbolismo geográfico do Marco Zero. As outras duas serão posicionadas nas laterais do obelisco, ampliando a referência de orientação e valorizando o caráter educativo e turístico do local.

Imagem do projeto em 3D

O espaço turístico ganhará uma área para uma cervejaria, um novo espaço de convivência, já com a alvenaria finalizada, com a câmara fria instalada e início dos acabamentos. O projeto também inclui a revitalização do jardim e das muretas, resgatando o visual original da área externa.

Os banheiros recebem revestimento e infraestrutura interna avança com a finalização do sistema de ar-condicionado central e da parte elétrica, garantindo mais conforto e eficiência ao espaço.

Com a obra, o Governo do Estado reforça o compromisso de valorizar o Monumento Marco Zero do Equador não apenas como ponto turístico, mas como um símbolo cultural que conecta o Amapá ao mundo.

