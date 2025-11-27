quinta-feira, novembro 27, 2025
AmapáEducaçãoFotografia

III Edição do “Aprimorando o Click” celebra a arte da fotografia em Itaubal do Piririm

Livia Almeida

Projeto será realizado na Escola Estevam de Carvalho Costa e visa valorizar talentos estudantis e promover arte e fotografia na comunidade de Santa Maria do Curicaca.

A Escola Estadual Estevam de Carvalho Costa, localizada na comunidade de Santa Maria do Curicaca, em Itaubal do Piririm, realiza no dia 10 de dezembro de 2025, a culminância da III Edição do projeto “Aprimorando o Click”, uma iniciativa educativa que promove o aprendizado, a sensibilidade artística e a expressão cultural por meio da fotografia.

O evento inicia às 17h30 e reunirá alunos, professores, convidados e a comunidade escolar para celebrar o encerramento das atividades desenvolvidas ao longo do ano. A programação inclui apresentações especiais com Esmeralda, Brenda Souza, Francenilda e Lidiete, valorizando também talentos locais.

Objetivo do projeto
“Aprimorando o Click” busca estimular o olhar crítico e criativo dos estudantes, incentivando-os a registrar o cotidiano, a paisagem e a cultura da região de forma artística. A proposta integra educação, tecnologia e arte, fortalecendo o protagonismo juvenil dentro do ambiente escolar.

Premiações
Os estudantes participantes concorrem a prêmios incentivadores, reconhecendo o esforço e a evolução de cada participante:

  • 1º Lugar: Uma bicicleta
  • 2º Lugar: R$ 250,00
  • 3º Lugar: R$ 200,00
  • 4º Lugar: R$ 150,00
  • 5º Lugar: R$ 100,00
  • 6º Lugar: R$ 50,00


Comissões avaliadoras

O julgamento será dividido em duas categorias: técnico e artístico.

Júri Técnico:

  • Eude S. Rocha
  • Nani Rodrigues
  • Aluizio Cardoso

Júri Artístico:

  • Prof. Alan C. Dias
  • Prof. Greice Duarte


Organização
O projeto tem coordenação geral do professor Odeni Tavares, que, junto à equipe escolar, fortalece ações voltadas ao desenvolvimento integral dos estudantes e ao incentivo à cultura visual dentro da comunidade.

