quinta-feira, outubro 8, 2026
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Festival Quebramar abre seletiva nacional para bandas com cachê de R$ 5 mil

Livia Almeida

Artistas de todo o Brasil podem se inscrever até 6 de outubro para integrar a programação em Macapá

O Festival Quebramar 2026 — “Integrando as Guianas” abriu uma seletiva nacional para bandas e projetos musicais de todo o Brasil interessados em integrar a programação da 8ª edição do evento, que será realizada em Macapá, no Amapá. Com patrocínio master da Petrobras, por meio da Lei Rouanet, e realização do Ministério da Cultura, a chamada oferece, além da apresentação no festival, uma experiência de intercâmbio, formação e conexão com profissionais e festivais da cena independente.

A banda selecionada terá direito a quatro passagens aéreas, hospedagem, alimentação, transporte interno e cachê de R$ 5 mil. A programação inclui ainda oficinas de formação, participação no Encontro do Circuito Amazônico de Festivais e uma Rodada de Negócios com representantes de festivais do Brasil, da Guiana Francesa e do Suriname, além da Associação Brasileira de Festivais Independentes (ABRAFIN).

Mais do que ocupar um palco, a proposta é aproximar artistas de diferentes regiões e ampliar possibilidades de circulação, parcerias e inserção no mercado da música independente.

“Essa chamada nacional é uma oportunidade para trazer ao Amapá diferentes sonoridades e, ao mesmo tempo, criar caminhos para que artistas de outras regiões conheçam a nossa cena e estabeleçam novas conexões. O Quebramar quer ser esse lugar de encontro, troca e circulação entre territórios”, destaca Heluana Quintas, coordenadora de produção do Festival Quebramar.

Conexões para além do palco

A seletiva integra a proposta da edição 2026, que amplia o diálogo do festival com a Amazônia brasileira, a Amazônia Caribenha e os territórios das Guianas. A água aparece como elemento central do conceito desta edição, associada à circulação, aos encontros, à memória e às identidades dos povos e territórios.

Podem participar bandas, grupos, projetos autorais solo ou coletivos, de diferentes gêneros e estilos musicais, desde que apresentem material autoral ou repertório próprio. A curadoria irá considerar aspectos como qualidade e consistência artística, originalidade, trajetória, potencial de circulação, diversidade de estilos e territórios e adequação à proposta artística do festival.

A iniciativa reforça a vocação do Quebramar como espaço de circulação da música independente e de aproximação entre artistas, produtores, festivais e outros agentes do setor cultural.

Serviço

Seletiva Nacional — Festival Quebramar 2026
Quem pode participar: bandas, grupos e projetos musicais de todo o Brasil
Inscrições: até 6 de outubro de 2026, às 23h59
Onde: plataforma SOM.VC,
https://som.vc/oportunidade/930/#info
Produção geral: Baluarte Cultural
Parcerias: Governo do Amapá, Cufa Amapá, Sebrae Amapá

Texto: Mary Paes
Fotos: Geórgia Salvador e Mary Paes

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