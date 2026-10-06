Balcão de Oportunidades conecta empresas aos jovens capacitados pelo Programa Jovem Descolado

Evento promovido pelo Sebrae Amapá conta com cerca de 30 empresas contratantes e marca o fim da edição 2026 do programa

Ana Celine Corrêa

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae) realiza o Balcão de Oportunidades, que já faz parte das etapas do Programa Jovem Descolado e funciona como um espaço de apresentação e conexão entre as empresas e os jovens capacitados pelo programa. A ação ocorre na sede do Sebrae Amapá, no Salão de Eventos Macapá, terça-feira (13), das 14h às 18h.

De acordo com a gestora do Programa Jovem Descolado, Ediane Pires, a etapa representa a conexão entre todo o aprendizado construído ao longo da formação e as oportunidadesque o mercado de trabalho pode oferecer.

“Chegar a essa última etapa do Jovem Descolado é muito gratificante. A expectativa que temos é que esse momento ajude esses jovens a colocarem em prática as competênciasdesenvolvidas e encontrarem novas possibilidades profissionais. Essa experiência também traz muitos aprendizados para as próximas edições, permitindo aprimorar cada vez mais a formação e fortalecer a preparação dos jovens para esse momento de entrada no mercadode trabalho”, destacou Ediane Pires.

Oportunidades

O Balcão de Oportunidades é a última etapa do programa e visa gerar impactos na redução da taxa de desocupação, desemprego e informalidade dessa faixa etária,além de contribuir diretamente com as empresas amapaenses, oferece mão de obra qualificada e facilita o processo de recrutamento e seleção.

Os balcões serão utilizados pelas empresas parceiras do evento para atendimento aos jovens e para divulgação das vagas de emprego disponíveis. Desse modo, funcionarãocomo um espaço de apresentação e conexão entre as empresas e os jovens capacitados pelo programa.

Além das oportunidades de emprego, os jovens capacitados que demonstrarem interesse em empreender poderão receber orientações para amadurecer suas ideias de negócioe terão acesso ao Painel de Negócios, espaço destinado à apresentação e ao desenvolvimento de ideias que demandem investimentos iniciais a partir de R$ 50,00, estimulando o empreendedorismo, a autonomia financeira e a transformação de ideias em oportunidadesde geração de renda.

Programa

Desde 2017, o Programa Jovem Descolado já contribuiu para a qualificação de 4.151 jovens, impulsionou trajetórias marcadas por trabalho, geração de renda, oportunidadese transformação social. São jovens de 17 a 29 anos que já concluíram ou cursam o ensino médio, e cumprem 120h de carga horaria focadas em capacitação. As capacitações estiveram voltadas fortemente aos objetivos de ampliação e reforço do autoconhecimento, daautoestima e da autoconfiança dos jovens. Tem como fundamentos a prioridade da prática, o protagonismo do participante, a atualidade e a inovação.

Coordenação

A atividade é coordenada pela gestora do Programa Jovem Descolado, Ediane Pires, sob a gerência da Unidade de Educação Empreendedora do Sebrae (UEE), Maikon Richardson,em parceria com o Governo do Estado do Amapá (GEA), por meio da Secretaria Extraordinária de Políticas para a Juventude (Sejuv), e com apoio da Faculdade Estácio no Amapá.

Serviço

Sebrae no Amapá

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