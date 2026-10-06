Poetas Azuis inicia celebrações pelos 15 anos com espetáculo poético

O recital “O que ficou azul” traz recortes de memórias e convidados especiais que marcaram a trajetória do grupo.

Poesia, música, incentivo à leitura e formação marcam a trajetória dos Poetas Azuis desde 2012, quando o grupo foi fundado pelos poetas Pedro Stkls e Thiago Soeiro. Para celebrar os 15 anos, que serão completados em 2027, os Azuis iniciam, agora em outubro, uma série de comemorações. No dia 10 de outubro, o espetáculo poético “O que ficou azul” dá início às ações comemorativas. A apresentação é gratuita e acontece a partir das 20h, no Palácio da Cultura Mestre Jansen – Conselho Estadual de Política Cultural.

O grupo está planejando diversas ações para acontecer até outubro de 2027. Entre elas está este espetáculo poético, com recortes de memórias e convidados especiais. Com vagas limitadas, a produção do show é da Duas Telas Produtora Cultural.

“Agora, no dia 10 de outubro, celebramos 14 anos da primeira vez que pisamos no palco. Mas pensar que vamos chegar aos 15 anos em 2027 nos dá um enorme orgulho e, por isso, resolvemos começar, a partir de agora, a celebração pela chegada dos 15 anos”, explica o poeta Thiago Soeiro.

O show marca esse início, mas o grupo também planeja publicações, documentário e ações formativas, com oficinas de escrita criativa e poesia falada, até a culminância na grande comemoração com a Festa da Poesia, que deve acontecer em outubro do ano que vem.

“Carregamos em nossa história diversos espetáculos, recitais, viagens, trocas de experiências com autores do Amapá e de diversas partes do Brasil, além da nossa atuação nas redes sociais, que funciona como um ponto de leitura na internet desde 2014. Por tudo isso, precisamos celebrar a palavra”, afirma o poeta Pedro Stkls.

O que ficou azul

Em “O que ficou azul”, Pedro e Thiago transformam anos de trajetória em matéria para um recital sobre memória, permanência e afeto. Entre poemas, canções, objetos e histórias, os dois revisitam fragmentos do caminho percorrido, não para reconstruir o passado, mas para descobrir aquilo que resistiu ao tempo. A direção geral é de Jó Sales.

“Construímos este espetáculo unindo, no palco, passado e presente, que se atravessam em retalhos de poemas, objetos, canções e cenário, para abrir ao público uma pequena porta para histórias vividas e também para o novo, que está sempre a vir”, conta Jó Sales.

O espetáculo traz uma experiência para o público, com um acolhimento instrumental feito pelo percussionista Helder Cardoso, seguido da apresentação, que tem como base o piano elétrico e o violão. Para o público externo, serão abertas 30 vagas gratuitas via Sympla, devido à capacidade do espaço.

Poetas Azuis em números

A trajetória do grupo soma aproximadamente 20 mil pessoas alcançadas em seus recitais e shows, mais de 70 apresentações e recitais, mais de 10 oficinas e mais de 500 participantes em ações formativas. As atividades também já passaram por mais de 30 escolas e envolveram a participação e a promoção de mais de 100 escritores e artistas.

Ficha técnica:

Produção: Duas Telas Produtora Cultural

Produção Executiva: Susanne Farias

Direção Geral: Jó Sales

Cenografia: Renato Carvalho

Fotografia: Renildo Sá

Figurino: João Coutinho

Direção Musical: Maelson Mascarenhas

Acolhimento: Helder Cardoso – percussionista

Back-vocal: Edson Júnior

Técnico de Som: Rickel Freitas

Direção de Arte: Pedro Stkls

Assessoria de Imprensa e Relacionamento: Thiago Soeiro

Serviço:

Espetáculo poético “O que ficou azul”

Data: 10 de outubro

Horário: 20h

Entrada: gratuita

Retirada via Sympla: https://www.sympla.com.br/evento/poetas-azuis-o-que-ficou-azul/3594117

Local: Palácio da Cultura Mestre Jansen – Conselho Estadual de Política Cultural

Endereço: Av. Profa. Cora de Carvalho, 1842 – Central

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