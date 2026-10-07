quinta-feira, outubro 8, 2026
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Taça das Favelas Petrobras Feminina Amapá volta a campo em 10 de outubro com quatro jogos em Macapá

Livia Almeida

Taça das Favelas Petrobras Feminina Amapá volta a campo em 10 de outubro com quatro jogos em Macapá

Terceira rodada coloca equipes novamente em disputa no Glicério Marques; rodada anterior teve goleadas, artilheiras e partidas decididas no detalhe

A bola volta a rolar no dia 10 de outubro, em Macapá, para mais uma rodada da Taça das Favelas Petrobras Feminina Amapá. A terceira rodada da competição reúne quatro confrontos no Complexo Esportivo Glicério de Souza Marques, a partir das 14h30, dando sequência à disputa entre as equipes de comunidades da capital.

A programação começa com Brasil Novo x Murici, às 14h30. Na sequência, entram em campo Novo Horizonte x Perpétuo Socorro, às 15h30; Curiaú x Miracema, às 16h30; e Pacoval x Jardim Felicidade, às 17h30.

A rodada chega depois de um domingo movimentado no Glicério Marques. No último dia 27, quatro partidas marcaram a segunda rodada, com destaque para as goleadas do Murici, que venceu o Marabaixo por 4 a 0, e do Pantanal, que derrotou o Jardim Felicidade por 4 a 1.

Entre os destaques individuais estiveram Ana Paula Teixeira, a Paulinha CR7, camisa 26 do Murici, e Anne Cordeiro, camisa 30 do Pantanal, ambas responsáveis por dois gols nas vitórias de suas equipes.

“Estou muito feliz pelos gols e pela vitória. A gente entrou em campo para dar o nosso melhor e representar bem a nossa comunidade. Agora é continuar treinando e buscar mais”, destaca Anne Cordeiro.

A segunda rodada também teve partidas mais equilibradas. O Perpétuo Socorro venceu o Goiabal por 2 a 1, enquanto o Zerão superou o Miracema por 1 a 0, mostrando a diversidade de disputas que a competição vem apresentando.

Para a coordenadora da Taça das Favelas Amapá, Dayane Neves, a sequência de jogos tem revelado o envolvimento das atletas e das comunidades.

“É muito bonito acompanhar essa competição. As meninas estão entrando em campo com muita garra, talento e vontade de representar suas comunidades. A cada rodada, a Taça ganha ainda mais força e mostra por que o futebol feminino precisa ocupar cada vez mais espaços.”

A Taça das Favelas Petrobras Feminina Amapá tem patrocínio da Petrobras, por meio do Ministério do Esporte, e realização da CUFA Amapá e InPerifa. A competição reúne 12 equipes de comunidades de Macapá, fortalecendo a presença das mulheres nos campos e o protagonismo feminino por meio do esporte.

Próximos jogos

10 DE OUTUBRO – 3ª RODADA

14h30 – Brasil Novo x Murici

15h30 – Novo Horizonte x Perpétuo Socorro

16h30 – Curiaú x Miracema

17h30 – Pacoval x Jardim Felicidade

18 DE OUTUBRO –
SEMIFINAIS

8h – 1º Grupo A x 1º Grupo B
9h – 1º Grupo C x 1º Grupo D

31 DE OUTUBRO – FINAL

A grande final reunirá as equipes vencedoras das semifinais. Os horários da etapa final serão definidos pela organização.

Serviço

Competição: Taça das Favelas Petrobras Feminina Amapá
Realização: CUFA Amapá e InPerifa
Patrocínio: Petrobras, por meio do Ministério do Esporte
Participantes: 12 equipes de comunidades de Macapá
Próxima rodada: 10 de outubro
Horário: A partir das 14h30
Local: Complexo Esportivo Glicério de Souza Marques – Av. Mendonça Júnior, 1502, Centro, Macapá (AP)
Credenciamento de imprensa e cobertura voluntária: Link disponível no Instagram @tacadasfavelas.ap e no portal tacadasfavelasap.com.br

Texto: Mary Paes
Fotos: Ítalo Marques

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