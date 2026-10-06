quinta-feira, outubro 8, 2026
Últimos:

AmapáConsumidor

Fiscalização recolhe 516 produtos infantis irregulares no Amapá

Livia Almeida

Operação vistoriou 26 estabelecimentos e analisou mais de 5 mil itens em Macapá, Santana e Mazagão antes do Dia das Crianças.

Uma fiscalização realizada em estabelecimentos comerciais de Macapá, Santana e Mazagão resultou no recolhimento de 516 produtos infantis que apresentavam irregularidades. Ao todo, mais de 5 mil itens foram analisados em 26 estabelecimentos.

A ação ocorreu entre 1º e 30 de setembro, antecedendo o período de aumento das vendas de produtos infantis relacionado ao Dia das Crianças, celebrado em 12 de outubro.

A fiscalização fez parte da operação “Criança Segura”, conduzida pelo Instituto de Pesos e Medidas do Amapá (Ipem-AP).

Brinquedos, bicicletas e berços foram fiscalizados

Entre os produtos analisados estavam brinquedos, bicicletas, berços, carrinhos para crianças e cadeiras de alimentação.

A fiscalização verificou, entre outros aspectos, a regularidade dos produtos e a presença do selo de identificação do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), utilizado para indicar que itens sujeitos à certificação passaram pelos procedimentos previstos nas normas brasileiras de segurança e qualidade.

Segundo o Ipem-AP, os 516 produtos recolhidos estavam em desacordo com as normas de segurança verificadas durante a operação.

Empresas têm prazo para apresentar documentos

Os produtos recolhidos permanecem sob responsabilidade do Ipem-AP enquanto os estabelecimentos notificados apresentam a documentação solicitada.

As empresas têm prazo de 10 dias para comprovar a origem dos produtos. A documentação também pode permitir a identificação dos fabricantes, fornecedores ou distribuidores envolvidos na comercialização dos itens.

Durante esse período, poderá ser instaurado processo administrativo contra o estabelecimento fiscalizado, que terá direito a apresentar defesa.

Após a análise do processo, poderão ser aplicadas penalidades previstas para as irregularidades constatadas, incluindo advertência ou multa.

Fiscalização antecedeu o Dia das Crianças

A operação foi realizada antes do Dia das Crianças, período em que tradicionalmente aumenta a procura por brinquedos e outros artigos infantis.

A orientação é que consumidores observem as informações presentes nas embalagens e, nos produtos sujeitos à certificação compulsória, verifiquem a identificação do Inmetro antes da compra.

Foto de capa: Diogo Martins/GEA

Via Assesoria de Comunicação/IPEM

Você pode gostar também

El Niño forte ameaça ampliar seca na Amazônia até 2027

Livia Almeida

Clécio define prioridades para os últimos 90 dias de gestão

Livia Almeida

Formação reúne profissionais da dança para discutir participação social e políticas culturais no Amapá

Livia Almeida

O que você pensa sobre este artigo?

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.