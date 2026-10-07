Macapá permanece no Mapa do Turismo Brasileiro até 2027

Capital amapaense mantém classificação de Município Turístico e integra planejamento nacional de políticas públicas para o setor.

Macapá teve sua permanência renovada no Mapa do Turismo Brasileiro, instrumento do Ministério do Turismo (MTur) que orienta a elaboração de políticas públicas para o desenvolvimento da atividade turística no país. A capital do Amapá seguirá no levantamento até outubro de 2027, na categoria Município Turístico.

O reconhecimento mantém Macapá entre os municípios considerados no planejamento de ações voltadas ao fortalecimento do turismo, incluindo iniciativas de organização, qualificação e desenvolvimento do setor.

O que é o Mapa do Turismo Brasileiro?

O Mapa do Turismo Brasileiro integra o Programa de Regionalização do Turismo (PRT), do Ministério do Turismo, e identifica os municípios e as regiões que fazem parte das estratégias nacionais de desenvolvimento turístico.

A ferramenta também contribui para a análise da economia do turismo nos municípios brasileiros, considerando indicadores que permitem avaliar as características e o desempenho da atividade em diferentes localidades.

A classificação auxilia na definição de prioridades e no direcionamento de políticas públicas e recursos destinados ao setor.

Quais são os critérios para permanecer no mapa?

Para integrar ou renovar sua participação no Mapa do Turismo Brasileiro, os municípios precisam cumprir requisitos estabelecidos pelo Ministério do Turismo, conforme a Portaria MTur nº 41/2021.

Entre as exigências estão:

Existência de secretaria ou departamento responsável pelo turismo;

Previsão orçamentária destinada ao setor;

Presença de prestadores de serviços turísticos regularmente cadastrados no Cadastur, nas atividades em que o registro é obrigatório;

Comprovação de uma instância de governança regional do turismo, como conselho, fórum, comitê ou associação.

Os estados e o Distrito Federal também podem estabelecer exigências complementares para a participação dos municípios.

Turismo e desenvolvimento em Macapá

Localizada às margens do Rio Amazonas e atravessada pela Linha do Equador, Macapá reúne atrativos históricos, culturais e naturais que fazem parte de sua identidade turística.

Entre os pontos conhecidos da capital estão a Fortaleza de São José de Macapá, o Marco Zero do Equador e o Parque Residência, espaços associados à história e ao patrimônio cultural amapaense.

A permanência no Mapa do Turismo Brasileiro permite que o município continue integrado às estratégias nacionais de regionalização, instrumento importante para o planejamento da atividade turística.

Classificação considera indicadores do setor

Segundo a Secretaria de Estado do Turismo do Amapá, a classificação dos municípios considera cinco variáveis relacionadas à economia do turismo.

A secretária estadual de Turismo, Syntia Lamarão, destacou que esses indicadores contribuem para identificar o potencial turístico das regiões e orientar a aplicação de políticas públicas.

A renovação da participação de Macapá tem validade até outubro de 2027.

Foto de capa: Maksuel Martins/GEA

Fonte: Agência Amapá / Ministério do Turismo.

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