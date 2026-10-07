Formação reúne profissionais da dança para discutir participação social e políticas culturais no Amapá

Encontro “Dança em Rede: Quem Faz, Participa e Planeja” será realizado neste sábado (10), em Macapá, e aborda Plano Setorial de Dança, Plano Nacional de Cultura e Sistema Nacional de Cultura

Profissionais da dança, artistas e agentes culturais do Amapá terão um espaço para conhecer e discutir os caminhos da participação social e do planejamento das políticas públicas para o setor. A formação “Dança em Rede: Quem Faz, Participa e Planeja” acontece neste sábado (10), a partir das 9h, na Avenida Duque de Caxias, 329A, no Centro de Macapá.

Ministrada por Claudio Silva, coordenador geral do Comitê de Cultura no Amapá, a formação propõe um diálogo direto com quem atua na dança e com artistas de outras áreas interessados em compreender como os diferentes instrumentos de planejamento e participação podem contribuir para o desenvolvimento das políticas culturais.

Entre os temas que serão abordados estão o Plano Setorial de Dança, o Plano Nacional de Cultura (PNC) e o Sistema Nacional de Cultura (SNC). A proposta é aproximar os agentes culturais desses mecanismos e estimular a participação do próprio setor na construção das políticas públicas.

“A política cultural não é construída apenas por quem está dentro das instituições. Ela precisa ouvir quem está no cotidiano da cultura, quem cria, produz, ensina, dança e movimenta o setor. Conhecer esses instrumentos é também uma forma de ocupar os espaços de participação e contribuir para que as políticas públicas respondam às necessidades reais dos artistas e agentes culturais”, destaca Claudio Silva.

Além de ampliar o acesso à informação, a iniciativa busca fortalecer a organização do setor da dança no estado e estimular a articulação entre artistas, coletivos, produtores e demais agentes culturais. A ideia é que o encontro seja também um espaço de troca, escuta e construção coletiva.

A formação é uma oportunidade para que profissionais da dança compreendam melhor como podem participar dos processos de planejamento cultural e contribuir para a definição de prioridades para o setor. Artistas de outras linguagens e agentes culturais também estão convidados a participar.

A atividade é realizada pelo Programa Nacional dos Comitês de Cultura no Amapá, Ministério da Cultura e Governo Federal, em parceria com a Associação Artístico Cultural e Desportiva do Município de Oiapoque (AACDMO Yakaikani) e a Associação Ói Nóiz Akí.

Serviço

Formação “Dança em Rede: Quem Faz, Participa e Planeja”

Data: 10 de outubro de 2026 (sábado)

Horário: 9h

Local: Avenida Duque de Caxias, 329A – Centro, Macapá (AP)

Público-alvo: profissionais da dança, artistas, agentes culturais e demais interessados em políticas culturais

Fotos: Georgeana Reis e Mary Paes (as fotos de dança)

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