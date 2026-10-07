quinta-feira, outubro 8, 2026
Últimos:

AmapáCultura

Formação reúne profissionais da dança para discutir participação social e políticas culturais no Amapá

Livia Almeida

Encontro “Dança em Rede: Quem Faz, Participa e Planeja” será realizado neste sábado (10), em Macapá, e aborda Plano Setorial de Dança, Plano Nacional de Cultura e Sistema Nacional de Cultura

Profissionais da dança, artistas e agentes culturais do Amapá terão um espaço para conhecer e discutir os caminhos da participação social e do planejamento das políticas públicas para o setor. A formação “Dança em Rede: Quem Faz, Participa e Planeja” acontece neste sábado (10), a partir das 9h, na Avenida Duque de Caxias, 329A, no Centro de Macapá.

Ministrada por Claudio Silva, coordenador geral do Comitê de Cultura no Amapá, a formação propõe um diálogo direto com quem atua na dança e com artistas de outras áreas interessados em compreender como os diferentes instrumentos de planejamento e participação podem contribuir para o desenvolvimento das políticas culturais.

Entre os temas que serão abordados estão o Plano Setorial de Dança, o Plano Nacional de Cultura (PNC) e o Sistema Nacional de Cultura (SNC). A proposta é aproximar os agentes culturais desses mecanismos e estimular a participação do próprio setor na construção das políticas públicas.

“A política cultural não é construída apenas por quem está dentro das instituições. Ela precisa ouvir quem está no cotidiano da cultura, quem cria, produz, ensina, dança e movimenta o setor. Conhecer esses instrumentos é também uma forma de ocupar os espaços de participação e contribuir para que as políticas públicas respondam às necessidades reais dos artistas e agentes culturais”, destaca Claudio Silva.

Além de ampliar o acesso à informação, a iniciativa busca fortalecer a organização do setor da dança no estado e estimular a articulação entre artistas, coletivos, produtores e demais agentes culturais. A ideia é que o encontro seja também um espaço de troca, escuta e construção coletiva.

A formação é uma oportunidade para que profissionais da dança compreendam melhor como podem participar dos processos de planejamento cultural e contribuir para a definição de prioridades para o setor. Artistas de outras linguagens e agentes culturais também estão convidados a participar.

A atividade é realizada pelo Programa Nacional dos Comitês de Cultura no Amapá, Ministério da Cultura e Governo Federal, em parceria com a Associação Artístico Cultural e Desportiva do Município de Oiapoque (AACDMO Yakaikani) e a Associação Ói Nóiz Akí.

Serviço

Formação “Dança em Rede: Quem Faz, Participa e Planeja”
Data: 10 de outubro de 2026 (sábado)
Horário: 9h
Local: Avenida Duque de Caxias, 329A – Centro, Macapá (AP)
Público-alvo: profissionais da dança, artistas, agentes culturais e demais interessados em políticas culturais

Fotos: Georgeana Reis e Mary Paes (as fotos de dança)

Você pode gostar também

El Niño forte ameaça ampliar seca na Amazônia até 2027

Livia Almeida

Clécio define prioridades para os últimos 90 dias de gestão

Livia Almeida

Macapá permanece no Mapa do Turismo Brasileiro até 2027

Livia Almeida

O que você pensa sobre este artigo?

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.