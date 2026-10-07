Clécio define prioridades para os últimos 90 dias de gestão

Reunião com o secretariado estadual tratou da conclusão de obras, continuidade dos serviços públicos e preparação da transição administrativa.

O governador do Amapá, Clécio Luís, e o vice-governador Teles Júnior reuniram o secretariado estadual na terça-feira (6), no Palácio do Setentrião, em Macapá, para discutir as prioridades administrativas até o encerramento do mandato, previsto para dezembro de 2026.

A cerca de 90 dias do fim da gestão, o encontro abordou o andamento de obras, a execução de programas, a manutenção dos serviços públicos e os procedimentos necessários para a transição administrativa.

Conclusão de obras e continuidade dos serviços

Durante a reunião, os gestores estaduais receberam orientações para acompanhar as ações em andamento nos municípios e identificar as atividades que precisam ser concluídas até dezembro.

Segundo o governo, as secretarias deverão atuar de forma integrada para monitorar as entregas previstas, organizar informações sobre os programas executados e assegurar a continuidade do atendimento à população.

O governador Clécio Luís afirmou que as atividades administrativas serão mantidas até o encerramento do mandato.

“Não vamos perder nem um dia. Vamos trabalhar e governar até o último dia”, declarou.

Transição administrativa está entre as prioridades

Outro ponto discutido foi a preparação da transição para a próxima administração estadual.

A proposta apresentada durante o encontro prevê a organização de documentos, relatórios e informações sobre a execução de programas e projetos, além da consolidação de dados administrativos.

O vice-governador Teles Júnior destacou a necessidade de manter as atividades do governo durante esse processo.

“É digno fazer uma transição ética e transparente para o próximo governo. Não vamos deixar de tocar as agendas de Governo, o que é importante para o povo do Amapá”, afirmou.

Secretarias terão acompanhamento periódico

As equipes estaduais deverão participar de reuniões periódicas nos próximos meses para avaliar o cumprimento das prioridades estabelecidas.

O acompanhamento terá como objetivo identificar possíveis dificuldades na execução das ações, verificar o andamento das obras e organizar os procedimentos relacionados ao encerramento do mandato.

A secretária de Estado do Planejamento, Jucinete Carvalho, também participou do encontro, no qual foram apresentadas atividades previstas para o período.

De acordo com as informações divulgadas pelo governo, o planejamento inclui a continuidade dos serviços, a prestação de contas à sociedade e a preparação de informações para a próxima administração.

Foto de capa: Max Renê/GEA

Fonte: Agência Amapá.

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