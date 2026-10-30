Cuia Literária reúne livro e poesia em celebração à literatura produzida no Amapá

Programação on-line, de 29 a 31 de outubro, reúne escritores, poetas e artistas nas redes sociais para valorizar a produção literária amapaense

O livro e a poesia ganham destaque em mais uma edição da Cuia Literária, iniciativa que celebra a produção literária amapaense entre os dias 29 e 31 de outubro. Realizada pelo Setorial do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas do Amapá, a ação marca o Dia Nacional do Livro, em 29 de outubro, e o Dia Nacional da Poesia, em 31 de outubro, com uma programação on-line que reúne artistas, escritores e poetas em apresentações compartilhadas nas redes sociais.

A proposta é transformar o ambiente digital em espaço de encontro e circulação da literatura, dando visibilidade a quem escreve, declama, conta histórias e encontra na palavra uma forma de expressão. Durante os três dias, os participantes publicarão seus conteúdos em seus próprios perfis no Instagram, em colaboração (collab) com o perfil da Setorial, @forumsetoriallivros.ap, ampliando o alcance das produções e aproximando diferentes públicos da literatura feita no estado.

Ao reunir duas datas dedicadas ao livro e à poesia, a Cuia Literária também chama a atenção para a importância da leitura, da criação literária e da preservação das histórias que ajudam a construir a memória e a identidade cultural do Amapá.

O nome do projeto traduz esse espírito de encontro. Inspirada em um objeto presente no cotidiano e nas tradições amazônicas, a cuia simboliza a partilha, o acolhimento e a coletividade. Na iniciativa, ela representa a circulação de palavras, experiências e conhecimentos, aproximando escritores e leitores e criando conexões entre diferentes vozes da literatura amapaense.

Para a conselheira estadual de Cultura Pat Andrade, a iniciativa contribui para dar visibilidade aos autores do estado e fortalecer a participação coletiva na valorização da literatura.

“A Cuia Literária nasce desse desejo de fazer a literatura circular, de aproximar nossos escritores dos leitores e de mostrar a força da produção literária do Amapá. Celebrar o Dia Nacional do Livro e o Dia Nacional da Poesia é também reconhecer aqueles que escrevem, que contam nossas histórias e que ajudam a construir a memória cultural do nosso estado. Queremos que a Cuia seja um espaço de encontro, de pertencimento e, sobretudo, de valorização da nossa literatura. Quando fortalecemos o livro e a leitura, estamos também fortalecendo a nossa identidade cultural”, destaca Pat Andrade.

Além de celebrar as datas, a Cuia Literária integra as ações voltadas ao fortalecimento da cadeia produtiva do livro no Amapá. A iniciativa busca valorizar os autores locais, incentivar a formação de leitores e ampliar as oportunidades de acesso à produção literária, utilizando as redes sociais como ferramentas para fazer a palavra chegar a novos públicos.

Ao chegar a mais uma edição, a Cuia Literária reafirma que a literatura se fortalece quando circula, encontra leitores e compartilha histórias. Na celebração do livro e da poesia, cada publicação contribui para dar visibilidade à diversidade de vozes que compõem a cena literária amapaense.

Serviço

O quê: Cuia Literária – edição em celebração ao Dia Nacional do Livro e ao Dia Nacional da Poesia

Quando: 29 a 31 de outubro

Formato: On-line, com apresentações publicadas nos perfis dos artistas, escritores e poetas no Instagram, em colaboração com o perfil da Setorial.

Instagram: “@forumsetoriallivros.ap” (https://www.instagram.com/forumsetoriallivros.ap/)

Realização: Setorial do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas do Amapá.

Texto: Pedro Stkls e Mary Paes

Fotos: arquivo da Setorial

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