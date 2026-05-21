CAU/BR abre concurso nacional para projetos e estudos sobre arquitetura indígena
Seleção abrange propostas técnicas e produção científica com foco na Amazônia Legal
O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) lançou oficialmente o edital do Concurso Arquitetura Indígena e Amazônia Legal, iniciativa que vai selecionar e premiar projetos técnicos e artigos acadêmicos voltados ao tema. De caráter técnico, científico e cultural, o concurso foi instituído com base na Lei nº 14.133/2021 e marca as ações em celebração ao Dia Nacional dos Povos Indígenas. Segundo o edital, o objetivo é valorizar, sistematizar e difundir os saberes tradicionais dos povos originários por meio da arquitetura.
A premiação será dividida em duas categorias independentes: projetos técnicos de arquitetura e artigos acadêmicos e científicos. Na categoria de projetos, serão aceitas propostas relacionadas à arquitetura indígena em diferentes abordagens – tradicionais, contemporâneas ou híbridas. Os trabalhos poderão incluir desde habitações e equipamentos comunitários até soluções urbanísticas e sistemas construtivos inovadores baseados em saberes indígenas.
O edital também prevê três eixos temáticos principais para os projetos: iniciativas voltadas diretamente a comunidades indígenas, propostas que utilizem técnicas construtivas tradicionais e soluções inovadoras inspiradas nesses conhecimentos.
Já na categoria de artigos, poderão ser inscritos trabalhos inéditos ou já publicados, com enfoques que incluem análises críticas da arquitetura indígena, ensaios interdisciplinares e estudos de caso. Também serão aceitas reflexões teóricas e proposições projetuais relacionadas ao tema.
Para participar, é necessário que ao menos um dos autores seja arquiteto e urbanista com registro ativo no CAU e em situação regular. O edital estabelece ainda critérios técnicos de avaliação e veda a participação de profissionais com sanções ético-disciplinares recentes.
O concurso não prevê contratação de serviços, tendo caráter exclusivamente cultural, técnico e científico. Os trabalhos premiados poderão ser utilizados pelo CAU/BR para fins de divulgação institucional e publicação.
O prazo de validade do certame será de um ano, contado a partir do encerramento das inscrições.
Saiba mais, acesse a íntegra do edital.
Mais informações
Assessora de imprensa: Sandra Bezerra