Comércio do Parque Tecnológico terá funcionamento até 23h

Doceria, sorveteria e hamburgueria instaladas na praça começam a funcionar das 16h às 23h a partir desta sexta-feira (9), em Macapá.

Os estabelecimentos comerciais instalados na praça do Parque Tecnológico do Amapá terão novo horário de funcionamento a partir desta sexta-feira (9). Doceria, sorveteria e hamburgueria passarão a atender o público das 16h às 23h.

Localizada na Rua Azarias da Costa Neto, em Macapá, a praça permanece aberta em horário mais amplo: das 8h às 23h, de terça-feira a domingo. Às segundas-feiras, o espaço fica fechado para manutenção.

Opções de alimentação no período noturno

Com o funcionamento dos estabelecimentos até as 23h, quem frequenta a área passa a contar com opções de alimentação durante a tarde e a noite.

A medida também amplia o uso da praça no período noturno, especialmente por moradores e visitantes que circulam pela região da orla da capital.

Além dos estabelecimentos comerciais, o local dispõe de áreas de convivência, paisagismo e iluminação.

Praça funciona de terça a domingo

Segundo o secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, Edivan Andrade, a praça continuará disponível ao público ao longo do dia.

O horário de funcionamento do espaço será mantido das 8h às 23h, de terça-feira a domingo, enquanto os estabelecimentos comerciais funcionarão das 16h às 23h.

A praça integra a área do Parque Tecnológico do Amapá e oferece espaço para convivência, lazer e serviços de alimentação.

Serviço

Estabelecimentos comerciais da Praça do Parque Tecnológico

A partir de: sexta-feira (9)

Horário do comércio: 16h às 23h

Praça: terça-feira a domingo, das 8h às 23h

Segunda-feira: fechada para manutenção

Local: Rua Azarias da Costa Neto, Macapá

Foto de capa: Jhon Martins/GEA

Com informações da Secom/GEA

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