AP Digital reúne serviços públicos estaduais em uma única plataforma

Plataforma permite acessar serviços como CNH, certidões do Detran, agendamento de exames e funcionalidades da Junta Comercial pela internet.

Moradores do Amapá podem acessar diferentes serviços públicos estaduais por meio do AP Digital, plataforma que reúne atendimentos destinados a cidadãos, servidores públicos e empresas.

Disponível em aplicativo e portal, o sistema foi desenvolvido pelo Centro de Gestão da Tecnologia da Informação (Prodap) com a proposta de concentrar procedimentos que antes poderiam exigir atendimento presencial ou acesso a diferentes canais.

Serviços disponíveis no AP Digital

Entre as funcionalidades informadas estão serviços relacionados à Carteira Nacional de Habilitação (CNH), emissão de certidões do Departamento Estadual de Trânsito do Amapá (Detran-AP), agendamento de exames e acesso a serviços da Junta Comercial do Amapá (Jucap).

Os atendimentos são organizados de acordo com três perfis: Cidadão, Servidor Público e Empresas. A divisão permite que o usuário encontre os serviços correspondentes às suas necessidades dentro da plataforma.

O AP Digital pode ser acessado pelo portal apdigital.portal.ap.gov.br.

Plataforma foi reformulada

Segundo as informações divulgadas pelo Governo do Amapá, o sistema passou por uma reformulação em 2023, após o período da pandemia de Covid-19.

Célio Conrado, diretor de Sistemas e Transformação Digital e responsável pelo aplicativo desde 2019, afirma que as mudanças tiveram como objetivo melhorar a estabilidade da plataforma e simplificar processos.

A proposta é ampliar a possibilidade de resolução de demandas pela internet e reduzir a necessidade de deslocamento dos usuários para atendimentos presenciais.

Assistente virtual utiliza inteligência artificial

Outra funcionalidade disponível é a IAra, assistente virtual baseada em inteligência artificial.

A ferramenta foi criada para auxiliar os usuários durante a utilização do AP Digital e responder dúvidas relacionadas aos serviços disponíveis.

De acordo com as informações apresentadas pelo Prodap, a assistente tem identidade visual inspirada na cultura indígena.

Como acessar

O cidadão pode consultar os serviços disponíveis diretamente pelo portal do AP Digital e selecionar o perfil correspondente ao atendimento desejado.

Foto de capa: Aog Rocha

Com informações da Secom/GEA

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