Total em apostas esportivas – tudo que você precisa saber

O total em apostas esportivas requer alguma experiência, mas, em troca de seus esforços, você pode obter ganhos impressionantes com essas apostas em casas de apostas confiáveis. Se quiser saber mais sobre o total em apostas esportivas, teremos prazer em ajudá-lo.

O que são apostas total?

Total em apostas esportivas – um tipo de aposta em que é preciso prever com precisão o número total de pontos marcados por ambas as equipes durante toda a partida. Devido à variedade de apostas esportivas totais, cada uma requer condições ligeiramente diferentes, mas o conceito geral permanece o mesmo. Como é muito difícil prever tal coisa, essas apostas têm probabilidades mais altas.

Exemplo de aposta no total

Para entender melhor esse tipo de aposta, vamos dar um pequeno exemplo. Você aposta no total de gols no jogo “Arsenal” – “Manchester United” maior que 3,0. Se o jogo terminar com o placar de 2:1, 1:2, 3:0 ou 0:3, a aposta será liquidada com um retorno. Se os adversários marcarem 4 gols ou mais, a aposta será jogada, se 2 ou menos – perderá.

Tipos de apostas no total

Como mencionamos anteriormente, o total em apostas esportivas tem uma gama muito ampla de variações que lhe são oferecidas, e gostaríamos de lhe dar uma compreensão mais clara sobre cada uma delas.

Clássico

Apostar no total clássico é o mais simples. Nelas, você só precisa prever o resultado exato de ambas as equipes até o final da partida para ganhar.

Total asiático

Diferentemente das apostas clássicas no total, na variação asiática, o total é marcado na linha com um decimal com um valor de 25 ou 75 após o ponto, por exemplo, 0,25, 1,75 ou 3,25. Além disso, ao apostar no total asiático, o valor da aposta é dividido pela metade entre dois totais regulares vizinhos.

Total de três vias

Esse tipo de aposta também é conhecido como total exato. Esse tipo de aposta exige que o jogador faça a previsão com a maior precisão possível. Por exemplo, se a casa de apostas apostar um total de 2, sua aposta só será vencedora se forem marcados exatamente 2 gols.

Totais em metades (períodos, sets)

Como mencionamos anteriormente, as apostas no total só estão disponíveis em esportes em que as partidas são divididas em metades ou quartos. Assim, esse tipo de aposta é possível não apenas para o placar final no fim da partida, mas também para o placar que estará no fim do quarto ou da metade da partida.

Total intermediário

As apostas no total intermediário são feitas no modo ao vivo. Neles, você também precisa prever o número de pontos no final de um quarto ou metade da partida, mas precisa fazer isso no modo ao vivo.

Total de períodos de tempo

Nesse tipo de aposta no total, você precisa prever não o número total de pontos no final da partida, do quarto ou da metade da partida, mas durante um determinado período de tempo definido pela casa de apostas.

Total individual

Essas apostas resumem o desempenho de uma equipe ou jogador. Por exemplo, se em uma partida de tênis a casa de apostas apostar em um total individual maior que 10, o atleta deverá vencer 11 jogos para ganhar essa aposta.

Total par ou ímpar

Nessas apostas, o total tem um valor par ou ímpar. O placar de 0:0 é considerado par.

Outros tipos de totais

Além das variações mencionadas anteriormente, você também poderá encontrar variações como o total de gols de ambos os tempos, estatísticas totais, total de jogos, tempo total de gols e total de jogadores individuais.

Conclusão

Com a habilidade adequada, apostar em totais pode lhe trazer ganhos impressionantes. No entanto, antes de apostar, pesquise detalhadamente a próxima partida e a próxima aposta para aumentar suas chances de ganhar. Além disso, experimente diferentes variações de apostas no total para ver qual variação é mais adequada para você.

