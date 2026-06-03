Saúde da Gente Digital vai conectar amapaenses a consultas médicas e especialistas sem sair de casa

Programa apresentado pelo Governo do estado permitirá consultas médicas por telemedicina 24 horas por dia, acesso a especialistas e acompanhamento remoto de pacientes.

Por Karla Marques

O Governo do Amapá apresentou nesta quarta-feira, 3, o programa Saúde da Gente Digital, nova estratégia de atendimento que permitirá à população acessar consultas médicas e serviços de saúde por meio do celular, computador ou tablet, sem a necessidade de deslocamento até uma unidade de saúde. A iniciativa foi apresentada pelo governador Clécio Luís a prefeitos, gestores municipais e profissionais da área da saúde durante reunião no Palácio do Setentrião.

Nas próximas semanas, o aplicativo deverá ser lançado oficialmente pelo Governo do Estado e disponibilizado gratuitamente nas lojas de aplicativos para que a população possa realizar consultas e acessar outros serviços de saúde de forma remota.

O programa funcionará de forma integrada ao Sistema Único de Saúde (SUS) e ficará disponível 24 horas por dia, sete dias por semana. Para utilizar o serviço, o cidadão deverá realizar um cadastro na plataforma Saúde da Gente Digital e baixar gratuitamente o aplicativo. A partir daí, poderá solicitar consultas online com clínico geral, receber orientações de saúde, obter receitas médicas digitais e encaminhamentos para exames ou outros atendimentos quando necessário.

O programa permiti à população acessar consultas médicas e serviços de saúde por meio do celular, computador ou tablet

Segundo o secretário de Estado da Saúde, Rinaldo Martins, a ferramenta foi desenvolvida para ampliar o acesso da população aos serviços de saúde e reduzir as dificuldades enfrentadas por quem mora distante dos grandes centros urbanos.

“O Saúde da Gente Digital vai facilitar esse acesso das pessoas à consulta com médico clínico geral e, se for necessário, ao especialista. Por meio desse programa, o cidadão poderá realizar consultas pelo celular com médicos do estado ou de qualquer outra região do país que esteja disponível na plataforma. Isso diminui filas, reduz a demanda reprimida e representa um grande avanço para o SUS e para todos os usuários do serviço público de saúde”, destacou o secretário.

Rinaldo Martins, secretário de Estado da Saúde

Após a primeira consulta, caso o médico identifique a necessidade de atendimento especializado, o paciente será encaminhado para a Central de Regulação do Estado, que dará continuidade ao processo dentro da própria plataforma. O programa disponibilizará acesso a 35 especialidades médicas, ampliando as possibilidades de atendimento para a população.

Outra vantagem da ferramenta é que os usuários poderão enviar exames para análise médica, acompanhar resultados, receber prescrições digitais e manter o acompanhamento de doenças crônicas sem a necessidade de deslocamentos frequentes. A expectativa do Governo do Estado é que grande parte dos casos de baixa complexidade seja resolvida remotamente.

Para atender moradores que não possuem acesso à internet ou equipamentos adequados, serão implantados 45 pontos de telessaúde em unidades de saúde distribuídas por todas as regiões do estado. Nesses espaços, os usuários contarão com estrutura adequada para realizar teleconsultas e acessar os serviços da plataforma.

O deputado federal Acácio Favacho, responsável pela destinação dos recursos que viabilizaram a implantação do programa, destacou que a iniciativa deve aproximar os serviços especializados das populações mais distantes.

“Esse programa não é apenas uma ferramenta tecnológica. É uma oportunidade de conectar os 16 municípios do Amapá e levar atendimento médico especializado para locais onde, muitas vezes, a população enfrenta dificuldades para conseguir uma consulta. Vamos encurtar distâncias, acelerar diagnósticos e ampliar o acesso à saúde para milhares de pessoas”, afirmou o parlamentar.

O deputado federal Acácio Favacho, responsável pela destinação dos recursos que viabilizaram a implantação do programa

Além de facilitar o acesso da população, a iniciativa também deve contribuir para reduzir a procura por atendimentos de baixa complexidade em hospitais e unidades de urgência e emergência, permitindo que essas estruturas concentrem esforços nos casos mais graves.

Para a diretora do Hospital da Mulher Mãe Luzia, Cristiane Barros, o programa fortalece a prevenção e o diagnóstico precoce, beneficiando toda a rede pública de saúde.

“Quando conseguimos oferecer um atendimento em tempo oportuno, aumentamos as chances de resolver os problemas ainda no início, evitando agravamentos, internações prolongadas e até mortes evitáveis. O Saúde da Gente Digital fortalece a atenção primária e garante mais acesso aos serviços de saúde para a população”, ressaltou.

Cristiane Barros, diretora do Hospital da Mulher Mãe Luzia

Com a implantação do Saúde da Gente Digital, o Governo do Amapá pretende reduzir filas, diminuir o tempo de espera por consultas e ampliar o acesso da população a médicos e especialistas, utilizando a tecnologia para aproximar os serviços de saúde dos amapaenses em qualquer município do estado.

Agência de Notícias do Amapá

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