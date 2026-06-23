TJAP e parceiros oficializam união de quase 300 casais em grande celebração na segunda-feira (22)

Um total de 296 sins ecoaram, na segunda-feira (22), na sede da Assembleia de Deus/A Pioneira em mais uma edição do Casamento na Comunidade, em Macapá. O programa, realizado pelo Tribunal de Justiça do Amapá (TJAP) e parceiros, estimula o compromisso e promove a cidadania com foco em casais em situação de vulnerabilidade econômica por meio da oficialização de sua união já existente e de forma gratuita.

Com o apoio da Assembleia Legislativa do Amapá (Alap) e Cartórios de Registro Civil, a iniciativa já beneficiou mais de 25 mil casais em 25 anos de atuação. Momento único de celebração para dezenas de famílias, que por algum motivo nunca puderam casar de forma civil.

O titular do 2º Juizado Especial de Fazenda Pública da Comarca de Macapá e coordenador do programa, juiz Fábio Santana, exaltou o momento que proporciona segurança jurídica a essa famílias já constituídas:

“É um momento bonito de união para todos esses casais. Estou muito feliz com esta celebração e agradeço também ao presidente do TJAP, desembargador Jayme Ferreira pelo dia único”, ressaltou o magistrado.

O juiz coordenador falou também sobre as próximas edições do casamento nos municípios, com início para o segundo semestre desse ano.

“Ainda temos muitos casamentos para serem realizados no segundo semestre. E gostaria de deixar uma mensagem para todos os casais, que eles sejam exemplos uns para os outros, para os filhos e suas famílias”, parabenizou o magistrado.

O presidente da Associação dos Magistrados do Estado do Amapá (Amaap) e coordenador adjunto do Programa Casamento na Comunidade, juiz Augusto Leite, contou que estava emocionado e agora em nova missão, também exaltou um dos maiores programas do Tribunal de Justiça do Amapá.

“É uma alegria muito grande ver tantos casais oficializarem suas uniões, como a realização de um sonho. Que eles sejam grandes companheiros, pois é uma jornada de toda a vida, onde nunca mais deixamos de andar sozinhos”, explanou o juiz Augusto leite. Juntos há 34 anos, o casal Alacid Vilhena e Maria Rita Neves, contou o quanto estava feliz. “Temos sete filhos, e uma vida inteira juntos e decidimos que já estava mais do que na hora de oficializar nossa união. Eles estão felizes, nossos netos e a família inteira. Que todos os casais possam se respeitar, se amar e serem parceiros sempre”, falou Maria Rita, emocionada com a certidão de casamento nas mãos.

A celebração do Programa Casamento na Comunidade contou com a presença do presidente da Assembleia de Deus no Amapá, promotor de Justiça do Ministério Público do Estado do Amapá, pastor Iaci Pelaes e a juíza de paz do Cartório Jucá Cruz, Tainara Maciel, que conduziu a oficialização dos casamentos civis.

Metas para o ano e histórico do projeto

O TJAP planeja realizar 1.200 casamentos em todo o estado ao longo de 2026. A meta estabelece a distribuição de 600 vagas para a capital e 600 para o interior. O programa conta com a parceria da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá (Alap) e de cartórios locais para garantir a gratuidade integral do serviço aos participantes.

Criado em 2001, o Casamento na Comunidade já formalizou cerca de 25 mil uniões no Amapá em mais de duas décadas de existência. O projeto atende casais que já convivem em união estável, além de solteiros, viúvos e divorciados que estejam legalmente aptos para o matrimônio civil.

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