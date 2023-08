Recadastramento da meia-passagem encerra na sexta-feira, mas cadastramento do Passe Livre Estudantil prossegue até 04 de setembro

O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Amapá (Setap) encerra nesta sexta-feira, 1 de setembro, o recadastramento da meia-passagem. O processo, que acontece sempre no inicio do ano, foi reaberto em 1º de agosto para atender os alunos interessados em fazer o cadastro do Passe Livre Estudantil.

Este ano, o governo do Estado marcou o cadastramento do passe livre, no período de 21 de agosto a 4 de setembro. Além disso, vai ampliar de 2 mil para 7 mil o número de beneficiários, quantitativo nunca antes alcançado na história do programa.

Através do passe livre, o estudante tem a integralidade de sua passagem custeada, o que representa um alívio para muitas famílias. “Os dois benefícios são conexos. Para ter acesso ao Passe Livre, o estudante precisa primeiro fazer o cadastro da meia-passagem. A partir dai, basta estar inserido em programas sociais e demonstrar situação de vulnerabilidade social para ter acesso ao Passe Livre”, explica Renivaldo Costa, diretor de Comunicação Social do Setap.

Veja a seguir os documentos necessários:

• Cadastro da meia-passagem: declaração escolar do ano de 2023, comprovante de residência e RG ou certidão de nascimento;

• Recadastro da meia-passagem: declaração escolar do ano e 2023 e cópia/imagem da carteirinha de meia-passagem;

• 2ª via do cartão: documento pessoal e boletim de ocorrência, que pode ser emitido pela Delegacia Virtual da Polícia Civil;

O calendário de cadastro para o Passe Livre ficou assim: 21 a 25 de agosto, para estudantes de Macapá, no Auditório da Escola Walkyria Lima. 28 a 30 para estudantes de Santana no Centro Vitória Régia e nos dias 31 de agosto, e 1 e 4 de setembro, em Mazagão, na Escola Dom Pedro I.

Documentos necessários para o Passe Livre:

· Declaração escolar atualizada;

· Folha resumo do Cadastro Único;

· Carteira de Identidade e CPF do aluno e do responsável (em caso de menores de idade);

· Carteira de Trabalho do responsável (caso seja menor de 18 anos de idade);

· Carteira de Passe Escolar e comprovante de recadastramento do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Amapá (Setap);

· Comprovante de residência atualizado;

· Comprovante de renda do estudante e/ou responsável.

Ascom/Setap

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...