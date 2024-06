Programa Bora Mana oferece linhas de crédito para empreendedoras

As linhas de crédito do Bora Mana, beneficiarão principalmente mulheres empreendedoras de diversos segmentos como pessoa física ou jurídica

Denyse Quintas

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae) e o Governo do Estado (GEA) iniciou a trilha de capacitação empreendedora, com Palestras de Empreendedorismo Feminino, Abertura e Legalização de Empresas e Orientação ao Crédito. A capacitação ocorreu na sede do Sebrae em Macapá, no Auditório Campos do Laguinho, nesta quinta (13), das 8h às 12h e das 14h às 18h.

Segundo o coordenador do Projeto Conexão Financeira no Sebrae, Jonathan Araújo, foi desenvolvida uma trilha de capacitação empreendedora com Palestras, oficinas e consultoria de crédito assistido. O programa visa empoderar mulheres, promovendo a inclusão econômica e fortalecendo o empreendedorismo feminino no estado do Amapá.

“O objetivo é a formalização dos negócios informais das participantes do Programa Bora Mana, que após a capacitação terão acesso a uma linha de crédito exclusiva para mulheres”, declarou Jonathan Araújo.

Parceiros

O Programa Bora Mana, foi formalizado por um Termo de Cooperação Técnica entre Sebrae no Amapá Agência de Fomento do Amapá (Afap) e a Secretaria de Estado de Políticas para Mulheres (SEPM).

Serviço:

Sebrae no Amapá

