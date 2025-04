Governo do Amapá promove ‘Carreata Azul’ para conscientizar sobre inclusão e respeito aos autistas

Em referência ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo, comemorado nesta terça-feira, 2, o Governo do Amapá vai realizar uma ‘Carreata Azul’, que irá percorrer as principais vias de Macapá e Santana difundindo mensagens de inclusão e respeito.

O trajeto começará às 15h, em frente ao Centro Mundo Azul, em Santana, e seguirá até o Centro Raimundo Nonato, no bairro Buritizal, em Macapá, às 16h. Por fim, o percurso termina às 18h no Palácio do Setentrião, no Centro da capital. Na chegada, serão realizadas apresentações de estudantes com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

A programação conta ainda com o acendimento de luzes azuis no Palácio do Setentrião, que continuará colorido ao longo de todo o mês, como uma forma de difundir a mensagem de conscientização e respeito da campanha.

Local: Palácio do Setentrião

Data: 02/04/2025 às 18h0

Endereço: Rua General Rondon, 259, bairro Centro, em Macapá.

