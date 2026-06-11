Governador Clécio anuncia contratação da banca organizadora do novo concurso da Saúde do Amapá

Após mais de uma década sem concurso para a área, governo avança na realização do certame com 1,8 mil vagas para cadastro reserva e publicação do edital prevista para breve.

Por Fabiana Figueiredo

O Governo do Amapá formalizou a contratação do Instituto AOCP como banca organizadora do novo concurso público da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). A contração foi anunciada nesta quarta-feira, 10, pelo governador Clécio Luís, que tem a saúde como prioridade imediata, absoluta e inegociável.

“A realização de concursos é um compromisso do nosso Governo e a saúde faz parte do nosso planejamento. Desde o início da gestão temos feito investimentos que já melhoraram em muito a saúde do Amapá. E o concurso público da saúde é um dos mais aguardados. A banca já está contratada e, nos próximos dias, será lançado o edital que vai selecionar os profissionais preparados para atender às necessidades da nossa rede de saúde”, enfatizou o governador.

A contratação da empresa responsável pela execução do certame representa mais uma etapa importante para a realização do concurso, que deve ofertar mais de 1,8 mil vagas para cadastro reserva.

A comissão responsável pelo concurso foi instituída por meio do Decreto nº 8.336, de 19 de dezembro de 2024, e desde então, conduz os procedimentos técnicos necessários para a realização do certame.

Concurso público anunciado pelo governador Clécio vai fortalecer a assistência a pacientes da rede pública no Amapá

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Foto: Max Renê/GEA

Abrangência

Os cargos contemplados abrangem áreas estratégicas da assistência, gestão e apoio técnico da saúde pública. Entre as vagas de nível superior previstas estão cargos de assistente social, biomédico, biólogo, enfermeiro, farmacêutico, farmacêutico-bioquímico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico generalista, nutricionista, odontólogo, psicólogo e terapeuta ocupacional.

Já entre os cargos de nível médio/técnico estão previstas vagas para técnico em enfermagem, técnico em radiologia, técnico em laboratório, técnico em nutrição e dietética, técnico em higiene dental, técnico em segurança do trabalho, técnico em patologia clínica e técnico em prótese dentária. Os requisitos de acesso dos cargos constarão no edital de abertura, em conformidade com a legislação vigente.

Os vencimentos iniciais variam entre R$ 3.363,43 e R$ 11.116,42, de acordo com o cargo e a formação exigida.

Realizado pela última vez em 2012, o concurso da saúde atende a uma demanda histórica da população e dos trabalhadores da área, além de reforçar os investimentos que o Estado vem realizando para ampliar e qualificar os serviços prestados à população. A iniciativa integra a política de fortalecimento da rede pública estadual de saúde e ainda da valorização dos profissionais em diversas áreas, realizando o chamamento de aprovados em todos os concursos públicos vigentes no Estado do Amapá desde 2023.

Agência de Notícias do Amapá

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