Consulta pública reúne propostas da sociedade para contribuir com a posição do Brasil na Conferência da ONU sobre a Água 2026

Participação é aberta até 31 de outubro e reúne contribuições para fortalecer a segurança hídrica e a governança da água no país

Brasília (DF) – A sociedade brasileira já pode participar da consulta pública “Brasil rumo à Conferência da ONU sobre a Água”, iniciativa coordenada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), com a participação do Ministério das Cidades (MCid), do Meio Ambiente (MMA), do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), da Casa Civil e da Agência Nacional das Águas (ANA), que vai reunir propostas, experiências e prioridades para fortalecer a segurança hídrica, ampliar o saneamento, revitalizar bacias hidrográficas e impulsionar a resiliência climática no país. As contribuições subsidiarão a posição do Brasil na 3ª Conferência da ONU sobre a Água, que ocorrerá entre os dias 8 e 10 de dezembro de 2026, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos.



Disponível na plataforma Brasil Participativo entre 8 de julho e 31 de outubro de 2026, a consulta é aberta a cidadãos, gestores públicos, Comitês de Bacia, Agências de Água, universidades, setor produtivo, organizações da sociedade civil e demais instituições interessadas. As contribuições serão analisadas e sistematizadas por eixo temático, território, tipo de ator, prioridade e potencial de implementação, fortalecendo a participação social na construção da agenda brasileira da água.



A iniciativa busca mapear experiências locais, boas práticas e desafios enfrentados nos territórios para orientar decisões, investimentos, cooperação e ações de longo prazo. O processo também contribuirá para consolidar propostas construir uma visão participativa sobre o cumprimento do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 6 da Agenda 2030, dedicado ao acesso à água potável e ao saneamento para todos, e à preparação da participação brasileira na Conferência da ONU sobre a Água.



Acesse a consulta pública e envie sua contribuição: Link

Assessoria de Comunicação Social do MIDR

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