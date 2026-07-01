Serviço Geológico do Brasil divulga o 26° Boletim de Alerta Hidrológico da Bacia do Amazonas
Manaus (AM) – O Serviço Geológico do Brasil (SGB) divulgou, nesta terça-feira (30/06), o 26° Boletim de Alerta Hidrológico da Bacia do Amazonas de 2026. Os dados consolidados demonstram a evolução dos níveis dos rios nas principais bacias da região amazônica.
Os dados apresentados são fundamentais para o balizamento de ações de prevenção e mitigação, subsidiando o processo de tomada de decisão pelas Defesas Civis e gestores públicos.
Prognóstico e quadro resumo das estações
As projeções foram geradas a partir de dados da Rede Hidrometeorológica Nacional (RHN) e modelos hidrológicos do SGB.
Análise por Bacia
- Bacia do rio Branco: Em Boa Vista (RR), o rio apresentou subida acumulada de 0,09 m na última semana após oscilações, enquanto Caracaraí registrou redução de 0,22 m. Os parâmetros seguem abaixo das medianas históricas da bacia.
- Bacia do rio Negro: Há uma predominância de estabilidade e pequenas oscilações. São Gabriel da Cachoeira registrou descida semanal de 0,14 m, e Barcelos reduziu levemente 0,02 m. Em Manaus, o nível atual do rio Negro é de 28,50 m, apresentando estabilidade (elevação de apenas 0,01 m na semana), mantendo-se ligeiramente acima da média histórica.
- Bacia do rio Solimões: Tabatinga apresentou forte declínio acentuado, com descida acumulada de 1,69 m. Fonte Boa registrou redução de 0,21 m. Na parte baixa, os níveis mantiveram-se estáveis, com elevação de 0,02 m em Itapéua (Coari) e estabilidade em Manacapuru.
- Bacia do rio Purus e Acre: Beruri indicou estabilidade (subida de 0,01 m), com nível em 20,43 m. Já o rio Acre, em Rio Branco, permaneceu em processo de vazante, acumulando um recuo de 0,15 m na semana e cota atual de 2,62 m.
- Bacia do rio Madeira: Foi registrada uma recuperação nos níveis, interrompendo temporariamente a tendência de descida. Humaitá subiu 0,16 m e Porto Velho registrou elevação de 0,27 m, alcançando a marca de 9,23 m, patamar dentro da mediana para o período.
- Bacia do rio Amazonas: Estações apresentaram predominantemente estabilidade. Itacoatiara registrou declínio de 0,02 m (cota atual de 13,74 m) e Parintins recuou 0,12 m (cota atual de 8,05 m). Óbidos e Santarém apresentaram reduções semanais de 0,10 m e 0,14 m, respectivamente, operando muito próximos ao esperado para a época.
Contexto climático e dados de precipitação
O monitoramento do período de 31 de maio a 29 de junho de 2026 marca o início da estação de transição (chuvosa-seca) na Região Amazônica Ocidental. De acordo com o produto MERGE/GPM do INPE, foram identificados os seguintes cenários de precipitação:
- Déficit de Chuva: Condições abaixo da climatologia evidenciadas sobre as bacias dos rios Tefé, Napo, Javari, Jutaí, Içá, Branco e o curso principal do rio Solimões. A bacia do rio Tefé apresentou anomalia categorizada de -1.6 (tendência a muito seco).
- Normalidade: Condição estável e dentro da média para as bacias dos rios Beni, Coari, Japurá, Ji-Paraná, Juruá, Mamoré e Negro. A Bacia do rio Japurá registrou um índice de referência de normalidade de 0,2.
- Anomalias Positivas: Registros de chuvas acima do esperado nas bacias dos rios Madeira, Guaporé, Purus, Ucayali, Aripuanã e Marañon, caracterizadas sob condição de tendência a chuvoso.
- Prognóstico Climático Semanal
- As projeções dos modelos meteorológicos indicam cenários distintos para as próximas semanas:
- Período de 30/06 a 06/07/2026: Previsão de predomínio de anomalias positivas de precipitação na porção norte e noroeste da região monitorada, abrangendo o baixo Branco, Coari, Içá, Japurá, Javari, médio/baixo Juruá, Jutaí, Marañon, Napo, Negro, calha do Solimões e Tefé. Não há indicativo de déficits severos para esta semana.
- Período de 07/07 a 13/07/2026: O modelo indica inversão do cenário, com previsão de déficit de precipitação sobre o alto Beni, alto Guaporé, alto Içá, alto Japurá, alto Javari, alto Juruá, Mamoré, Marañon, Napo, Ucayali e alto curso do rio Amazonas.
Nota: Os níveis d’água apresentados estão sujeitos a revisões e alterações em virtude de calibrações de réguas e manutenções contínuas realizadas pelas equipes técnicas de engenharia em campo.
Articulação institucional e monitoramento
O diálogo entre o SGB, o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA) e as Defesas Civis estadual e municipal segue. Dados em tempo real e mapas de risco estão disponíveis no Sistema de Alerta de Eventos Críticos (SACE).
Margarida Regueira
Assessoria de Comunicação
Serviço Geológico do Brasil
Ministério de Minas e Energia
Governo Federal