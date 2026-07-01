Serviço Geológico do Brasil divulga o 26° Boletim de Alerta Hidrológico da Bacia do Amazonas

Manaus (AM) – O Serviço Geológico do Brasil (SGB) divulgou, nesta terça-feira (30/06), o 26° Boletim de Alerta Hidrológico da Bacia do Amazonas de 2026. Os dados consolidados demonstram a evolução dos níveis dos rios nas principais bacias da região amazônica.



Os dados apresentados são fundamentais para o balizamento de ações de prevenção e mitigação, subsidiando o processo de tomada de decisão pelas Defesas Civis e gestores públicos.



Prognóstico e quadro resumo das estações



As projeções foram geradas a partir de dados da Rede Hidrometeorológica Nacional (RHN) e modelos hidrológicos do SGB.

Análise por Bacia

Bacia do rio Branco : Em Boa Vista (RR), o rio apresentou subida acumulada de 0,09 m na última semana após oscilações, enquanto Caracaraí registrou redução de 0,22 m. Os parâmetros seguem abaixo das medianas históricas da bacia.



: Em Boa Vista (RR), o rio apresentou subida acumulada de 0,09 m na última semana após oscilações, enquanto Caracaraí registrou redução de 0,22 m. Os parâmetros seguem abaixo das medianas históricas da bacia. Bacia do rio Negro : Há uma predominância de estabilidade e pequenas oscilações. São Gabriel da Cachoeira registrou descida semanal de 0,14 m, e Barcelos reduziu levemente 0,02 m. Em Manaus, o nível atual do rio Negro é de 28,50 m, apresentando estabilidade (elevação de apenas 0,01 m na semana), mantendo-se ligeiramente acima da média histórica.



: Há uma predominância de estabilidade e pequenas oscilações. São Gabriel da Cachoeira registrou descida semanal de 0,14 m, e Barcelos reduziu levemente 0,02 m. Em Manaus, o nível atual do rio Negro é de 28,50 m, apresentando estabilidade (elevação de apenas 0,01 m na semana), mantendo-se ligeiramente acima da média histórica. Bacia do rio Solimões: Tabatinga apresentou forte declínio acentuado, com descida acumulada de 1,69 m. Fonte Boa registrou redução de 0,21 m. Na parte baixa, os níveis mantiveram-se estáveis, com elevação de 0,02 m em Itapéua (Coari) e estabilidade em Manacapuru.



Tabatinga apresentou forte declínio acentuado, com descida acumulada de 1,69 m. Fonte Boa registrou redução de 0,21 m. Na parte baixa, os níveis mantiveram-se estáveis, com elevação de 0,02 m em Itapéua (Coari) e estabilidade em Manacapuru. Bacia do rio Purus e Acre : Beruri indicou estabilidade (subida de 0,01 m), com nível em 20,43 m. Já o rio Acre, em Rio Branco, permaneceu em processo de vazante, acumulando um recuo de 0,15 m na semana e cota atual de 2,62 m.



: Beruri indicou estabilidade (subida de 0,01 m), com nível em 20,43 m. Já o rio Acre, em Rio Branco, permaneceu em processo de vazante, acumulando um recuo de 0,15 m na semana e cota atual de 2,62 m. Bacia do rio Madeira : Foi registrada uma recuperação nos níveis, interrompendo temporariamente a tendência de descida. Humaitá subiu 0,16 m e Porto Velho registrou elevação de 0,27 m, alcançando a marca de 9,23 m, patamar dentro da mediana para o período.



: Foi registrada uma recuperação nos níveis, interrompendo temporariamente a tendência de descida. Humaitá subiu 0,16 m e Porto Velho registrou elevação de 0,27 m, alcançando a marca de 9,23 m, patamar dentro da mediana para o período. Bacia do rio Amazonas: Estações apresentaram predominantemente estabilidade. Itacoatiara registrou declínio de 0,02 m (cota atual de 13,74 m) e Parintins recuou 0,12 m (cota atual de 8,05 m). Óbidos e Santarém apresentaram reduções semanais de 0,10 m e 0,14 m, respectivamente, operando muito próximos ao esperado para a época.



Contexto climático e dados de precipitação

O monitoramento do período de 31 de maio a 29 de junho de 2026 marca o início da estação de transição (chuvosa-seca) na Região Amazônica Ocidental. De acordo com o produto MERGE/GPM do INPE, foram identificados os seguintes cenários de precipitação:

Déficit de Chuva: Condições abaixo da climatologia evidenciadas sobre as bacias dos rios Tefé, Napo, Javari, Jutaí, Içá, Branco e o curso principal do rio Solimões. A bacia do rio Tefé apresentou anomalia categorizada de -1.6 (tendência a muito seco).



Normalidade: Condição estável e dentro da média para as bacias dos rios Beni, Coari, Japurá, Ji-Paraná, Juruá, Mamoré e Negro. A Bacia do rio Japurá registrou um índice de referência de normalidade de 0,2.



Anomalias Positivas: Registros de chuvas acima do esperado nas bacias dos rios Madeira, Guaporé, Purus, Ucayali, Aripuanã e Marañon, caracterizadas sob condição de tendência a chuvoso.



Prognóstico Climático Semanal



As projeções dos modelos meteorológicos indicam cenários distintos para as próximas semanas:



Período de 30/06 a 06/07/2026: Previsão de predomínio de anomalias positivas de precipitação na porção norte e noroeste da região monitorada, abrangendo o baixo Branco, Coari, Içá, Japurá, Javari, médio/baixo Juruá, Jutaí, Marañon, Napo, Negro, calha do Solimões e Tefé. Não há indicativo de déficits severos para esta semana.



Período de 07/07 a 13/07/2026: O modelo indica inversão do cenário, com previsão de déficit de precipitação sobre o alto Beni, alto Guaporé, alto Içá, alto Japurá, alto Javari, alto Juruá, Mamoré, Marañon, Napo, Ucayali e alto curso do rio Amazonas.

Nota: Os níveis d’água apresentados estão sujeitos a revisões e alterações em virtude de calibrações de réguas e manutenções contínuas realizadas pelas equipes técnicas de engenharia em campo.

Articulação institucional e monitoramento



O diálogo entre o SGB, o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA) e as Defesas Civis estadual e municipal segue. Dados em tempo real e mapas de risco estão disponíveis no Sistema de Alerta de Eventos Críticos (SACE).



Margarida Regueira

Assessoria de Comunicação

Serviço Geológico do Brasil

Ministério de Minas e Energia

Governo Federal

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