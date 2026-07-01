Nilson Chaves apresenta show “Um Canto Amazônico” em Macapá nesta sexta-feira (3)

Espetáculo reúne grandes nomes da música amazônica no palco do SINJAP, em uma noite marcada por poesia, memória e celebração da cultura da região.

O cantor e compositor Nilson Chaves sobe ao palco em Macapá na próxima sexta-feira, 3 de julho, para apresentar o espetáculo “Um Canto Amazônico”, um encontro musical que promete emocionar o público ao celebrar a riqueza cultural, a poesia e os sons da Amazônia.

O show acontece a partir das 21h, na sede do Sindicato dos Serventuários da Justiça do Estado do Amapá (SINJAP), localizada na Avenida Carlos Gomes, nº 340, no bairro Santa Rita.

Além do repertório consagrado de Nilson Chaves, o espetáculo contará com participações especiais de Andréia Lopes, Alan Yared, Joãozinho Gomes e Val Milhomem, artistas que ajudam a construir a identidade musical amazônica e prometem tornar a noite ainda mais especial.

Encontro celebra a música e a identidade amazônica

Com uma trajetória marcada por canções que exaltam a natureza, os rios, os povos e as histórias da Amazônia, Nilson Chaves convida o público para uma apresentação repleta de sensibilidade, em que música e poesia se encontram para valorizar a cultura da região.

O espetáculo “Um Canto Amazônico” propõe uma experiência de conexão com a identidade amazônica, reunindo artistas que compartilham da mesma essência artística e cultural.

Reservas e pontos de venda

As mesas para o evento já podem ser reservadas pelo telefone (96) 98137-3130, com Martinha Lacerda.

Os ingressos também estão disponíveis nos seguintes pontos de venda:

Farofa Tropical Gastrobar

Juju Modas

Rua São José, nº 1024, bairro Laguinho

A organização recomenda que o público garanta sua reserva com antecedência, já que a expectativa é de casa cheia para uma noite dedicada à música, à poesia e à valorização da cultura amazônica.

Serviço

Show: Um Canto Amazônico – Nilson Chaves

Data: Sexta-feira, 3 de julho

Horário: 21h

Local: SINJAP – Av. Carlos Gomes, 340, Santa Rita – Macapá (AP)

Reservas: (96) 98137-3130 (Martinha Lacerda)

Pontos de venda: Farofa Tropical Gastrobar e Juju Modas – Rua São José, 1024, Laguinho.

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