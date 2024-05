Com a presença de Seu Jorge, Alcione, Xuxa e Péricles, Prêmio Sim à Igualdade Racial celebra “Inteligência Ancestral e Conexões”

Em noite repleta de emoção na Cidade das Artes no Rio de Janeiro, a premiação recebeu ainda grandes nomes, como Silvia Guajajara, Xênia França e Maria Gadú. Artistas como Péricles, L7nnon, Xamã e Brisa Flow também marcaram presença no Tapete da Igualdade



A noite de 8 de maio, marcou a gravação da 7° edição do Prêmio Sim à Igualdade Racial, premiação promovida pelo Instituto Identidades do Brasil (ID_BR), que levou para a Cidade das Artes, no Rio de Janeiro, o tema “Inteligência Ancestral e Conexões”. O evento reuniu artistas como Seu Jorge, Alcione, Xuxa e Marcelo D2, além dos diretores do Instituto, Luana Génot e Tom Mendes.



A noite, que foi conduzida pelo ator Ícaro Silva e a atriz Dandara Queiroz, da nova novela “No Rancho Fundo”, começou com a apresentação emocionante do musical de abertura com Péricles e BrisaFlow. Além disso, o Prêmio foi palco de uma homenagem à ativista indígena Vitória Pinheiro, ressaltando a importância da contribuição indígena na história do Brasil. Destacando a inteligência ancestral, artistas como Kevin o Chris, Xamã e L7nnon encantaram o público com shows eletrizantes, inspirados em celebrar a diversidade musical brasileira.

Durante a premiação também aconteceu a apresentação exclusiva e uma conversa interativa da Deb, uma inteligência artificial desenvolvida para promover diálogos acessíveis e educativos sobre questões étnico-raciais e sociais no país, com Xuxa para tirar dúvidas sobre questões de racialidade, levando a ex-apresentadora a refletir sobre a questão indígena de forma descolonizada.



O evento contou, ainda, com a presença de Silvia Guajajara, Xênia França, Maria Gadú, Fred Nicácio, Erika Hilton, Aline Borges, Luiza Brasil, Lucas Buda, Leidy, Amauri Lorenzo e muito mais.



