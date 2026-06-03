Saiba o que abre e fecha durante o feriado de Corpus Christi

Serviços essenciais como hospitais e UPAs seguem normalmente. O Governo do Estado decretou a sexta-feira, 5, como ponto facultativo

Por Cristiane Nascimento

Em função do feriado de Corpus Christi, celebrado este ano em 4 de junho, o Governo do Amapá informa o cronograma de funcionamento das instituições públicas e do setor comercial. A gestão estadual decretou a sexta-feira, 5, como ponto facultativo

O retorno das atividades administrativas nos órgãos estaduais ocorrerá na segunda-feira, 8. Os serviços essenciais de saúde, como hospitais e Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), funcionarão normalmente em regime de plantão 24 horas.

O mais novo espaço cultural, turístico e de lazer do estado estará de portas abertas para quem quiser aproveitar os dias de folga

Confira o que abre e fecha:

Cultura e Lazer:

Inaugurado pelo governador do Amapá, Clécio Luís, o Parque Residência, mais novo espaço cultural, turístico e de lazer do estado, funcionará normalmente nesta quinta-feira, 4, e sexta-feira, 5, durante o feriado de Corpus Christi e o ponto facultativo. O lugar, que tem entrada gratuita, é uma ótima opção de lazer para as famílias que desejam aproveitar os dias de folga.

Museu Sacaca: Estará aberto ao público tanto na quinta-feira, 4 quanto na sexta-feira, 5, das 8h30 às 17h30.

Fortaleza de São José de Macapá: A fortificação funcionará em horário normal, das 8h às 17h durante todo o feriado.

Museu Joaquim Caetano: Estará fechado na quinta-feira, 4, e vai funcionar normalmente na sexta,5, das 9h às 18h.

Casa do Artesão: Estará fechada na quinta-feira, 4 e abrirá normalmente na sexta-feira, 5 e no fim de semana.



Atendimento ao Cidadão



Super Fácil: Todas as unidades do Sistema Integrado de Atendimento ao Cidadão (Siac) estarão fechadas na sexta-feira, 15. O atendimento retorna normalmente na segunda-feira, 8.

Atividades comerciais



De acordo com a Federação do Comércio (Fecomércio-AP), o funcionamento do setor comercial segue as Convenções Coletivas de Trabalho (CCTs). Confira os horários:

Supermercados e varejo de alimentos: 7h às 0h

Lojas de calçados, móveis, eletrodomésticos e papelaria: 8h às 18h

Atacado de gêneros alimentícios: 8h às 13h

Materiais de construção, elétricos e hidráulicos: 8h às 15h

Bares e restaurantes: funcionamento normal

Farmácias: sem restrição de horário, por serem atividade essencial, de interesse

Shopping Centers: abrirão normalmente de 10h às 22h

Agência de Notícias do Amapá

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