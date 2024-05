‘Estamos entregando sonho com dignidade para 512 famílias do Amapá’, destaca governador Clécio Luís sobre Residencial Vila dos Oliveiras

Os apartamentos foram entregues nesta segunda-feira, 13, e fazem parte da política de habitação do Governo Estadual.

Por: Cristiane Nascimento

O governador Clécio Luís entregou nesta segunda-feira, 13, o Residencial Vila dos Oliveiras, na Zona Sul da capital. São 512 famílias beneficiadas com uma nova moradia. Os apartamentos integram a política habitacional da atual gestão para garantia da dignidade e bem-estar social da população, como prevê o Plano de Governo.

“Estamos entregando sonhos com dignidade para 512 famílias do Amapá. Essas pessoas vão mudar não só de endereço, mas de vida. Será o espaço da orla de Macapá mais estruturado. Nós iniciamos e junto com a bancada vamos trabalhar para entregar um conjunto de ações estruturantes da capital. Naquele local onde, antes, famílias estavam sofrendo, agora será um espaço de confraternização”, destacou o governador.

A cerimônia de entrega do Residencial contou com a presença do Ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, da ministra do Planejamento e Orçamento do Brasil, Simone Tebet, e dos senadores da República Randolfe Rodrigues e Davi Alcolumbre. Como parte da política habitacional do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), a ministra Simone Tebet anunciou mais investimentos de moradias para o Amapá.

“Vamos trabalhar no novo Programa Federal de Habitação para construir cerca de 1,7 mil casas nos próximos três anos. Isso é uma política para atender a população que mais precisa e essa é a nossa característica de governar junto com os estados”, enfatizou a ministra.

Durante o evento, o gestor estadual destacou iniciativas integradas que têm resultado em melhorias nos índices econômicos e sociais, no Amapá.

“Já entregamos mais mil unidades no programa Minha Casa, Minha Vida. Vamos dar continuidade à política habitacional com outros residenciais já habilitados e assim vamos avançando. O mais importante é que isso só está sendo possível, porque nós estamos nos dando as mãos para de um lado combater a pobreza, e de um outro desenvolver o Amapá”, pontuou o governador.

O residencial vai atender famílias de demandas dirigidas, definidas em conjunto com o Ministério Público do Estado (MP-AP), e cidadãos em condição de pobreza ou extrema pobreza.

“Boa parte dos moradores que estão aqui vêm do Aturiá, muitos tiveram o seu direito à moradia tirado por causa do avanço do rio. Mas agora as suas casas não serão mais levadas, porque agora vocês irão morar com dignidade”, reforçou o senador Randolfe Rodrigues.

Política Habitacional

Em menos de um ano e meio de gestão, são mais de 1,5 mil moradias construídas e entregues para a população amapaense. “Esse habitacional também é sinônimo de luta e insistência de todo o governo. É uma reafirmação da política habitacional do Governo Federal em parceria com o Estado”, frisou o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes.

A união de esforços entre os Governos Federal e Estadual foi fundamental para avanço e entrega da obra. O trabalho conjunto ao longo dos anos é resultado da integração

“Vale ressaltar que 83% do valor dessa obra foi recursos da gestão estadual e houve muito esforço do ministro Waldez Góes e do governador Clécio Luís para que a gente pudesse resolver o problema dessas pessoas que estavam ali, vítimas da maré alta do rio Amazonas. Nós colocamos o recurso para urbanização da Orla do Aturiá e essas famílias são as primeiras a serem beneficiadas, sendo transferidas para cá”, reforçou o senador Alcolumbre.

