No Amapá, CIEE disponibiliza 40 vagas de estágio para ensino médio e superior

O Centro de Integração Empresa-Escola- CIEE, maior ONG de inclusão social e trabalho jovem da América Latina, está com 7,5 mil vagas de estágio abertas em todo o país. No Amapá, são 40 oportunidades divididas entre ensino médio e superior.

No estado as vagas estão distribuídas em diversas áreas, com destaque para Administração, Educação, Direito, Contabilidade, Informática, Comunicação, Esportes, Arquitetura e Urbanismo e Agropecuária. Também há oportunidades para estudantes do ensino médio. As bolsas-auxílio podem variar conforme a carga horária e a empresa contratante.

Para se cadastrar nas oportunidades e montar um perfil no Portal CIEE, basta acessar ciee.online (https://portal.ciee.org.br/). O cadastro é gratuito e é importante sempre manter os dados pessoais atualizados, pois é dessa forma que a empresa e o CIEE fazem contato para encaminhamentos de entrevista.

O interessado pode ainda incluir uma redação e um vídeo de apresentação para tornar o seu perfil ainda mais completo e aumentar as chances de ser convocado para uma entrevista.

No estado do Amapá, o CIEE está localizado em Macapá, no seguinte endereço, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h: Av. Fab, 1070 – Sala 509 – 5º andar – Central, Macapá – AP.

CIEE 62 anos: Imparável

Desde sua fundação, o Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE, maior ONG de inclusão social e trabalho jovem da América Latina, se dedica à capacitação profissional de jovens e adolescentes. A instituição, responsável pela inserção de 7 milhões de brasileiros no mundo do trabalho, mantém uma série de ações socioassistenciais voltada à promoção do conhecimento e fortalecimento de vínculos de populações prioritárias.

