MP-AP divulga resultado final do concurso público para técnicos e analistas ministeriais; veja a lista de aprovados

O Ministério Público do Amapá (MP-AP) divulgou, nesta quinta-feira (28), o resultado definitivo da Comissão de Heteroidentificação dos candidatos autodeclarados negros (pretos e pardos) e o resultado final do concurso público para os cargos de técnico e analista ministerial. As informações estão disponíveis nos sites da Fundação Carlos Chagas (FCC) e no Portal do MP-AP. As primeiras convocações poderão ocorrer em agosto, conforme previsão da Administração Superior.

ACESSE O RESULTADO AQUI: https://cf-mpap-novo-ediario.mpap.mp.br/diarios/2026/diario_97_2026_1779976189_assinado.pdf (A partir da página 32)

O concurso do MP-AP ofertou 15 vagas imediatas, além de cadastro reserva, para cargos de níveis médio e superior, com remuneração inicial de R$ 5.861,38 para técnico ministerial e R$ 7.978,05 para analista ministerial. O certame registrou mais de 24 mil inscritos para as funções de técnico ministerial e analista ministerial em diversas especialidades. As provas objetivas e discursivas foram aplicadas em janeiro deste ano, nas cidades de Macapá e Santana. Em abril, o MP-AP publicou o resultado definitivo das provas e convocou os candidatos autodeclarados negros para a etapa de heteroidentificação, realizada nos dias 25 e 26 de abril.

O procedimento de heteroidentificação integra a política de ações afirmativas prevista no edital do concurso e ocorreu sob responsabilidade da banca organizadora, a Fundação Carlos Chagas. Após a análise dos recursos apresentados pelos candidatos, o resultado definitivo da comissão foi homologado juntamente com o resultado final do certame.

O novo concurso ocorre após o encerramento das convocações do certame anterior, iniciado em 2021, quando o MP-AP ampliou significativamente o quadro de servidores ao longo dos últimos anos.

Próximos passos

O procurador-geral de Justiça do MP-AP, Alexandre Monteiro, destacou que o concurso representa uma etapa estratégica de fortalecimento institucional e renovação da força de trabalho do Ministério Público.

“É um processo muito importante da renovação de nossos quadros de servidores, da nossa força de trabalho, que, com certeza, irá aprimorar a atuação da nossa instituição em proveito de toda a população do Estado do Amapá”, afirmou.

Segundo o PGJ, a instituição já atua em fase avançada de planejamento administrativo para viabilizar as primeiras convocações dos aprovados.

“Estamos com a expectativa muito forte de convocar os aprovados muito em breve. Creio que a partir de agosto nós iremos concluir essa etapa, já que estamos em estudos avançados junto aos departamentos administrativos para que esse sonho da instituição e dos aprovados possa se concretizar o mais rápido possível”, declarou.

O procurador-geral de Justiça também esclareceu que o calendário eleitoral deste ano não deve impactar o cronograma de nomeações e posses dos candidatos aprovados no concurso do MP-AP. De acordo com ele, as restrições previstas na legislação para o período eleitoral não alcançam as nomeações referentes ao âmbito do Ministério Público do Amapá, permitindo que o processo administrativo siga normalmente.

Alexandre Monteiro ressaltou, ainda, que o ingresso dos novos servidores terá impacto direto no atendimento prestado à população, especialmente no fortalecimento das Promotorias de Justiça em todo o estado.

“A nova força de trabalho que vai ingressar na instituição, espero que com muita motivação, irá desenvolver o seu trabalho junto às Promotorias no estado, atendendo a população nas diversas demandas em que o Ministério Público do Amapá tem atribuição”, completou.

Comissão MP-AP

Com a finalidade de acompanhar a realização do V Concurso Público para provimento de cargos efetivos do Quadro de Servidores do Ministério Público do Amapá, foi nomeada uma Comissão do MP-AP, presidida pelo subprocurador-geral de justiça para Assuntos Institucionais, Nicolau Crispino, e com a seguinte composição: Christie Girão – chefe de gabinete da Procuradoria-Geral de Justiça; José Villas Boas – assessor técnico; Benedito do Almeida – assessor de planejamento e contratações; Ricardo Barbosa – Gerente da Divisão de Desenvolvimento Humano e Qualidade de Vida no Trabalho; Tania Araújo – Diretora do Departamento de Gestão de Pessoas.

Serviço:

Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Amapá

Texto: Rita Torrinha

Gerente de Comunicação: Gilvana Santos

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