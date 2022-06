Greve dos ônibus é suspensa e empresas abrem diálogo com a Prefeitura

O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Amapá (Setap) reuniu sua diretoria no final da tarde desta terça-feira, 21, e decidiu recuar da paralisação dos ônibus, que estava prevista para esta quarta-feira, 22. A medida foi tomada após reuniões com a Procuradoria da Prefeitura de Macapá e a Companhia de Trânsito de Macapá (CTMac). “Nossa intenção é dar um voto de confiança ao prefeito, que já está a par das dificuldades enfrentadas pelas empresas. Até a próxima semana não há risco de paralisação”, afirmou Renivaldo Costa, diretor de comunicação social do Setap.

Na semana passada, parte dos trabalhadores das empresas Amazontur e Capital Morena paralisaram suas atividades e esta semana outras empresas iriam aderir ao movimento paredista. De acordo com Renivaldo Costa, a paralisação de parte dos rodoviários das duas empresas ainda não tem prazo para encerrar e o Setap tem prestado toda assessoria necessária às suas associadas. Mas em relação às demais empresas, seguirão operando normalmente.

Ele também explica que a paralisação não tem o objetivo de pressionar o poder público, mas é consequência da crise que abateu o setor de transportes em todo o Brasil. Em mais de 100 cidades, empresas pararam ou fecharam suas portas por não ter como suportar os custos de operação. Desde 2017, o óleo diesel (principal insumo do sistema) aumentou mais de 240%. Além disso, não existe calendário tarifário e os reajustes demoram algumas vezes até cinco anos para serem concedidas, na maioria das vezes por decisão judicial. A tarifa de Macapá, por exemplo, não sofre reajuste desde 2019 e a metropolitana (Macapá/ Santana) desde 2018.

