Exames de mamografia e PCCU são ofertados a mulheres da Fazendinha

Convênio entre Prefeitura de Macapá e Sesc Amapá foi assinado nesta quarta-feira (26) e deve ofertar 1,5 mil exames.



A prevenção é o primeiro passo para diagnóstico e cura do câncer. Pensando nesse cuidado com as mulheres, a Prefeitura de Macapá e o Sesc Amapá firmaram uma parceria para a oferta de exames de Mamografia e PCCU no bairro da Fazendinha.

“O termo celebrado hoje, oferta, durante um ano, exames importantes para a saúde da mulher. Inicialmente, será aqui no bairro da Fazendinha, mas a intenção é levar para outros locais que estão precisando desse serviço”, ressalta o prefeito Dr. Furlan.

A Carreta da Mulher ficará estacionada na Paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus à disposição da comunidade, atendendo de segunda à sexta-feira, das 8h às 16h. Ao todo, serão ofertados 1,5 mil exames.

“O sistema Fecomércio está sempre disposto a ouvir a comunidade e proporcionar serviços de qualidade. Por isso, trouxemos a Carreta da Mulher para a Fazendinha, que é um bairro que está precisando desse serviço. Uma parceria importante com a Prefeitura e quem ganha é a população”, complementa o presidente da Fecomércio, Eliezir Viterbino.

A dona Euridicides Queiroz Tomás, de 68 anos, já foi marcar os seu exames. Ela conta que foi diagnosticada com câncer de mama, mas foi curada.

“Há dez anos eu tive um nódulo e fiz uma biópsia, foi quando descobri o câncer de mama. A cura só foi possível porque fui logo diagnosticada e operei”, conta ela.

“Nós nunca tínhamos recebido um serviço desse, vou avisar todas as minhas vizinhas e amigas. Estou feliz porque vou conseguir fazer exame de graça”, diz a dona Euridicides.

Os exames de mamografia são direcionados para mulheres na faixa etária de 50 a 69 anos e o exame citopatológico para mulheres de 25 a 64 anos, conforme recomendação do Sistema Único de Saúde (SUS).

O atendimento é gratuito e para realizar qualquer um dos exames é necessária a apresentação da cópia dos documentos de identidade, CPF, cartão do SUS e comprovante de endereço atualizado. A capacidade é de 24 atendimentos por dia. Os atendimentos iniciam nesta quinta-feira (27).

Laiza MangasSecretaria Municipal de Comunicação Social

