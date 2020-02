Futebol feminino: inscrições para 4º Torneio Mulher em Campo serão abertas na próxima semana

A Prefeitura de Macapá promoverá nos dias 7 e 8 de março a 4ª edição do Torneio Mulher em Campo. A disputa faz parte da programação alusiva ao Mês da Mulher e as inscrições das equipes interessadas em participar da disputa serão nos dias 3, 4 e 5 de março, com vagas limitadas.

A organização do torneio abrirá as inscrições para 16 equipes femininas. No primeiro dia da competição, 7, os jogos serão da fase classificatória. Já no segundo, 8, serão as grandes finais do torneio. Este ano, o certame traz como tema “O espaço da mulher onde ela quiser”, chamando a atenção da sociedade para o preconceito ainda existente.

Segundo a coordenadora de Esporte e Lazer de Macapá, Naldima Flexa, a intenção é fazer a reflexão de um modo geral, mostrando que a mulher pode estar onde ela quiser. Daí, a ideia do tema. “Decidimos aumentar o número de vagas, já que em anos anteriores eram 6 ou 8 para os times. Este ano, serão 16 equipes com essa temática, de que a mulher pode e deve estar onde ela quiser. Tenho certeza de que teremos grandes jogos”, diz.

O torneio irá ocorrer na arena de grama sintética Turíbio Guimarães, na Praça Nossa Senhora da Conceição, no bairro Trem, zona sul de Macapá. As inscrições irão ocorrer em horário comercial, na Comel, situada na Rua Cândido Mendes, nº 48, no Centro.

Jonhwene Silva

