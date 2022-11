Clécio Luís reúne conselho político de transição do novo governo

Foi realizada nesta quarta-feira, 23, a primeira reunião do conselho político da transição governamental. Durante o encontro, foram apresentados os membros indicados por partidos políticos da coligação e demais partidos que somaram apoio a candidatura do governador eleito, Clécio Luís. O conselho terá caráter consultivo e de apoio não somente ao gabinete de transição, mas também ao novo governo.

“Nós tivemos 18 seminários. Agora nós vamos compartilhar com o conselho político as informações técnicas levantadas, e ele vai nos ajudar a tomar decisões na transição. Mas nós também esperamos manter um fórum político para tomada de decisões, sobretudo, as mais complexas”. Destacou o governador eleito, durante a reunião.

O conselho é formado por partidos políticos e membros da equipe de Clécio Luís. No total, conta com a representação de 13 partidos, que são Solidariedade, União Brasil, PDT, Republicano, PT, PcdoB, PV, PL, PSDB, Rede, Psol, Avante e PP. Durante a reunião, o futuro governador, também ressaltou que deve indicar os nomes dos gestores do próximo governo na segunda quinzena de dezembro. A lista com os nomes será encaminhada ao conselho.

“O secretariado será indicado por mim, obviamente, ouvindo o conselho político. Mas levando em consideração os compromissos que fiz com categorias e segmentos. Fazendo uma montagem mais plural possível, com base técnica e avaliação política”. Ressaltou Clécio.

Fotos: Marksuel Martins

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...