Inscrições para a 12ª Feira de Ciências e Engenharia do Amapá são prorrogadas

Novo prazo vai até 12 de agosto. Ação visa aumentar o prazo de submissão de novos trabalhos durante as férias escolares.

O Governo do Estado prorroga as inscrições para a 12ª Feira de Ciências e Engenharia do Amapá (Feceap) até o dia 12 de agosto. A mudança é necessária para aumentar o prazo de submissão de novos trabalhos durante as férias escolares. O evento será de 24 a 27 de setembro, na Escola Estadual Tiradentes, localizada no bairro Santa Rita, em Macapá.

Estudantes de todas as modalidades, sejam de escolas públicas ou privadas, nacionais ou internacionais, podem se candidatar. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas de forma on-line, por meio de um formulário digital. Este ano, o certame irá premiar os projetos de maior destaque com até R$ 5 mil.

De acordo com a secretária adjunta de Políticas Educacionais, Antonia Andrade, a alteração no prazo atende o anseio de professores e alunos para a submissão de novos projetos.

“O prazo anterior coincidiu com as férias escolares, então tivemos esse olhar mais minucioso ouvindo os interessados. Dessa forma, podemos contar com a participação de todos para garantir que a 12ª Feceap será um sucesso”, explicou Antonia. Durante a inscrição, o grupo deve anexar documentos pessoais dos participantes, o plano de pesquisa do projeto, o termo de autenticidade, um resumo sucinto e um vídeo apresentando a pesquisa. Os modelos destes documentos estão disponíveis nos anexos do edital.

Feira de Ciências

A feira é coordenada pelas Secretarias de Estado da Educação (Seed) e da Ciência e Tecnologia (Setec). Em 2023, mais de 120 projetos estudantis foram apresentados à população, com a participação de alunos de outras regiões e países.

Neste ano, a premiação para os trabalhos de maior destaque será de R$ 5 mil ao primeiro lugar, R$ 3 mil para o segundo e R$ 2 mil ao terceiro colocado, em cada categoria. Confira o novo cronograma da 12ª Feceap:

Homologação das inscrições: 13 a 16 de agosto

Divulgação dos projetos homologados: 20 de agosto

Interposição de recurso: 21 de agosto

Resposta da Interposição de recurso e emissão da carta de aceite: 23 de agosto

Feira de Ciências e Engenharia: 24 a 27 de setembro de 2024

