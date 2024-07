Chefe do Serviço Secreto dos EUA pede demissão

Na última terça-feira, 23, Kimberly Cheatle, diretora do Serviço Secreto dos EUA, pediu demissão do cargo. A saída de Cheatle veio após pressão popular e institucional gerada após falhas na segurança do comício em Butler (Pensilvânia) no qual o ex-presidente Donald Trump sofreu uma tentativa de assassinato no dia 13.

A ex-diretora participou de uma audiência na Câmara dos Representantes, onde assumiu a responsabilidade pelos erros ocorridos no então comício.

Na última segunda-feira, 21, ela já havia reconhecido que o atentado foi o “maior fracasso operacional” da agência em décadas de atuação.

