Operadora de navio em quarentena afirma que vai reembolsar passageiros

A operadora do navio de cruzeiro afetado pelo surto de coronavírus afirmou hoje (10) que vai reembolsar passageiros da embarcação que se encontra atracada no porto de Yokohama, perto de Tóquio.

O site da empresa Diamond Princess afirma que vai reembolsar as taxas do cruzeiro, bem como os custos de transporte, incluindo passagens aéreas e de trem, além de hotéis utilizados antes e depois da viagem.

Um passageiro a bordo do navio disse que o documento emitido pelo presidente da empresa foi distribuído no domingo (9) para informar os demais ocupantes sobre a decisão. O presidente afirma no documento que a operadora espera que o reembolso oferecido ajude a aliviar o stress dos passageiros.

NHK

