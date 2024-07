Ifap abre inscrições para cursos do Proeja

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá (Ifap) publicou o edital de seu processo seletivo para os cursos técnicos integrados na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (Proeja) para o segundo semestre de 2024. As inscrições, destinadas a jovens e adultos que ainda não concluíram o ensino médio, devem ser feitas até o dia 5 de agosto de 2024, exclusivamente pelo site do processo seletivo. O público-alvo são candidatos que buscam a conclusão do ensino médio juntamente com a formação técnica.

Público-alvo

O processo seletivo é direcionado a jovens e adultos que não finalizaram o ensino médio e que desejam adquirir uma formação técnica junto à conclusão desta etapa educacional. É uma oportunidade para aqueles que buscam reinserção no ambiente escolar com um currículo que alia teoria e prática profissional.

Cursos Disponíveis

Os cursos oferecidos neste processo seletivo são:

– Técnico em Serviços Públicos – Campus Laranjal do Jari, período da tarde;

– Técnico em Segurança do Trabalho – Campus Macapá, período noturno;

– Técnico em Administração – Campus Porto Grande, período noturno;

– Técnico em Administração – Campus Avançado Oiapoque, período noturno;

Passo a passo para Inscrição

Acesse o site: Vá até o site do processo seletivo.

Preencha o formulário: Complete o formulário de inscrição com seus dados pessoais;

Anexe os documentos: Faça o upload dos seguintes documentos em formato PDF;

– Documento de identidade com foto;

– CPF;

– Comprovante de residência;

– Histórico escolar ou declaração de conclusão do ensino fundamental;

– Documento comprobatório para concorrentes às vagas reservadas (se aplicável);

– Revise suas informações: Verifique se todos os dados inseridos estão corretos;

Envie a inscrição: Submeta o formulário e os documentos anexados;

Confirmação: Aguarde a confirmação de inscrição no site;

Critérios de Seleção

O processo seletivo tem como critérios a análise da faixa etária e do tempo de conclusão do ensino fundamental dos candidatos inscritos. A pontuação será atribuída de acordo com os tópicos abaixo:

Faixa Etária:

– 18 a 25 anos: 10 pontos;

– 26 a 35 anos: 20 pontos;

– 36 a 45 anos: 30 pontos;

– 46 a 55 anos: 40 pontos;

– Mais de 55 anos: 50 pontos;

Tempo de Conclusão do Ensino Fundamental:

– Até 5 anos: 10 pontos;

– 6 a 10 anos: 20 pontos;

– 11 a 15 anos: 30 pontos;

– 16 a 20 anos: 40 pontos;

– Mais de 20 anos: 50 pontos;

Datas Importantes

Período de inscrição: 15 de julho a 5 de agosto de 2024;

Homologação das inscrições: 8 de agosto de 2024;

Publicação do resultado: 12 de agosto de 2024;

Período de matrícula dos classificados: 15 a 18 de agosto de 2024;

O Diretor de Processos Seletivos do Ifap, Marcos Almeida, enfatiza a “necessidade de todos os candidatos lerem atentamente o edital e seguirem todas as suas indicações para que possam, ao final do processo, conseguir sua classificação e realizar sua matrícula com tranquilidade”.



Por Alexandre Brito, jornalista do Campus Macapá

Seção de Gerenciamento da Comunicação Social do Campus Macapá

Instituto Federal do Amapá (Ifap)

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...